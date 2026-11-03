İstanbul’un meğer 9 değil 10 adası varmış: Her gün üzerinden onlarca vapur geçiyor!

İKİ DÜŞMAN PATRİK VE "İKİZ MANASTIRLAR" HİKAYESİ

Adanın en büyük tarihi önemi, Bizans dönemindeki iki büyük dini liderin güç savaşına sahne olmasıydı:

• Patrik Fotios (Photius): Dönemin güçlü imparatorluk figürlerinden Fotios, adaya Vordonisi Manastırı'nı yaptırır. Ancak daha sonra Vatikan ve saray ile ters düşerek kendi yaptırdığı bu adaya sürgün edilir ve 891 yılında burada ölerek manastırın bahçesine gömülür. Yani Fotios'un kayıp mezarı şu an Marmara Denizi'nin dibindedir.

• Patrik Ignatios: Fotios'un can düşmanı olan eski patrik Ignatios ise tam karşı kıyıya, bugün Küçükyalı'da karada kalıntıları bulunan Satyros Manastırı'nı yaptırmıştır.

Koç Üniversitesi ve Salerno Üniversitesi'nden arkeologların (Dr. Alessandra Ricci gibi) yaptığı çalışmalara göre, su altındaki Vordonisi Manastırı ile karadaki Satyros Manastırı mimari olarak birbirinin birebir ikizidir.

(Görsel: Küçükyalı, Satyros Manastırı)