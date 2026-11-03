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Giriş Tarihi: 03.11.2026 16:27 Son Güncelleme: 03.11.2026 16:31

İstanbul'un meğer 9 değil 10 adası varmış: Her gün üzerinden onlarca vapur geçiyor!

İstanbul'da sadece 9 ada olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Marmara Denizi'nin metrelerce altında, tarihin en büyük depremlerinden biriyle sulara gömülen devasa bir tarih saklı: İşte Prens Adaları'nın kayıp üyesi Vordonisi...

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İstanbul’un meğer 9 değil 10 adası varmış: Her gün üzerinden onlarca vapur geçiyor!
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İstanbul açıklarında, her gün binlerce insanın vapurla yanından geçtiği ama varlığından çok az kişinin haberdar olduğu devasa bir sır saklı. Prens Adaları olarak bilinen adalar grubunun aslında 9 değil, 10 üyeden oluştuğunu biliyor muydunuz? Küçükyalı ve Maltepe sahillerinin tam karşısında, Marmara Denizi'nin karanlık sularında kaderine terk edilmiş bir batık ada yatıyor.

İstanbul’un meğer 9 değil 10 adası varmış: Her gün üzerinden onlarca vapur geçiyor!

İSTANBUL'UN 10. ADASI BİR DEPREMLE SULARA GÖMÜLDÜ

İstanbul, milattan sonra 1010 yılında, tarihinin en yıkıcı depremlerinden birini yaşadı. Günlerce süren sarsıntılar şehri yerle bir ederken, deniz ortasındaki Vordonisi Adası üzerinde bulunan görkemli manastırla birlikte sadece birkaç dakika içinde sulara gömüldü.

Bizans döneminde din adamlarının sürgün yeri olan ve patriklerin yaşadığı bu ada, o günden sonra bir daha hiç gün yüzü görmedi.

İstanbul’un meğer 9 değil 10 adası varmış: Her gün üzerinden onlarca vapur geçiyor!

İKİ DÜŞMAN PATRİK VE "İKİZ MANASTIRLAR" HİKAYESİ

Adanın en büyük tarihi önemi, Bizans dönemindeki iki büyük dini liderin güç savaşına sahne olmasıydı:

• Patrik Fotios (Photius): Dönemin güçlü imparatorluk figürlerinden Fotios, adaya Vordonisi Manastırı'nı yaptırır. Ancak daha sonra Vatikan ve saray ile ters düşerek kendi yaptırdığı bu adaya sürgün edilir ve 891 yılında burada ölerek manastırın bahçesine gömülür. Yani Fotios'un kayıp mezarı şu an Marmara Denizi'nin dibindedir.

• Patrik Ignatios: Fotios'un can düşmanı olan eski patrik Ignatios ise tam karşı kıyıya, bugün Küçükyalı'da karada kalıntıları bulunan Satyros Manastırı'nı yaptırmıştır.

Koç Üniversitesi ve Salerno Üniversitesi'nden arkeologların (Dr. Alessandra Ricci gibi) yaptığı çalışmalara göre, su altındaki Vordonisi Manastırı ile karadaki Satyros Manastırı mimari olarak birbirinin birebir ikizidir.

(Görsel: Küçükyalı, Satyros Manastırı)

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İstanbul’un meğer 9 değil 10 adası varmış: Her gün üzerinden onlarca vapur geçiyor!

ASIRLAR SONRA ESKİ HARİTALARDAN BULUNDU

Ada sulara gömüldükten sonra Osmanlı döneminde denizciler buraya "Höreke", "Bostancı Kayalıkları" veya "Manastır Kayalıkları" diyerek sadece teknelerin çarpmaması gereken bir sığlık gözüyle baktılar.

Unutulan bu adanın bir şehir efsanesi değil, gerçek bir ada olduğunu kanıtlayan kişi ünlü tarihçi Prof. Dr. Semavi Eyice oldu.

İstanbul’un meğer 9 değil 10 adası varmış: Her gün üzerinden onlarca vapur geçiyor!

Eyice, 1950'li yıllarda Fener Rum Patrikhanesi'nin arşivlerinde yer alan M.S. 500'lü yıllara (Erken Bizans dönemi) ait yazılı metinlerde ve harita gravür çizimlerinde adanın açıkça çizildiğini ve adının Vordonisi olduğunu fark ederek adayı resmi akademik kayıtlara geçirdi.

İstanbul’un meğer 9 değil 10 adası varmış: Her gün üzerinden onlarca vapur geçiyor!

TARİHİ MANASTIRIN İZLERİ HALA ORADA

Yüzyıllar boyunca bir şehir efsanesi olarak dilden dile dolaşan batık ada, son yıllarda yapılan su altı arkeoloji araştırmaları ve havadan çekilen drone görüntüleri sayesinde yeniden keşfedildi. Deniz yüzeyinin yaklaşık 4-5 metre altından başlayan ada kalıntıları, bugün varlığını devasa bir resif ve kaya grubu olarak sürdürüyor.

İstanbul’un meğer 9 değil 10 adası varmış: Her gün üzerinden onlarca vapur geçiyor!

Profesyonel dalgıçların su altına yaptığı keşif turlarında, bin yıllık manastırın duvar kalıntılarına ve o döneme ait tuğlalara hala rastlamak mümkün.

İstanbul’un meğer 9 değil 10 adası varmış: Her gün üzerinden onlarca vapur geçiyor!

ŞEHRİN DEPREM TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

Tarihçiler ve jeologlar, Vordonisi'nin batış hikayesinin sadece geçmişe değil, İstanbul'un deprem geleceğine de ışık tuttuğunu belirtiyor. Adanın jeolojik yapısı, Marmara Bölgesi'ndeki fay hatlarının bin yıl önce nasıl bir kırılma yaşadığını canlı bir laboratuvar gibi gözler önüne seriyor.

Bugün koruma altına alınması ve su altı turizmine kazandırılması planlanan bu kayıp dünya, Marmara'nın dibinde keşfedilmeyi bekleyen en büyük gizemlerden biri olmaya devam ediyor.

İstanbul’un meğer 9 değil 10 adası varmış: Her gün üzerinden onlarca vapur geçiyor!

DİĞER ADALAR DURURKEN NEDEN SADECE VORDONİSİ BATTI?

İstanbul'un bilinen diğer tüm adaları (Büyükada, Heybeliada vb.) sert granit kayalıklar üzerindedir. Ancak jeolojik araştırmalar, Vordonisi'nin tamamen alüvyon bir tabakadan (gevşek toprak ve dolgu zemin) oluştuğunu ve zemin sıvılaşması sebebiyle sulara gömüldüğünü göstermiştir.

İstanbul’un meğer 9 değil 10 adası varmış: Her gün üzerinden onlarca vapur geçiyor!

Bazı jeologlar (örneğin Prof. Dr. Şener Üşümezsoy), adanın tek bir depremle değil, o bölgeden geçen ikincil fay hatlarının kırılmasıyla birkaç deprem dizisi sonucu aşama aşama çökmüş olabileceğini de savunmaktadır.

İstanbul’un meğer 9 değil 10 adası varmış: Her gün üzerinden onlarca vapur geçiyor!

BUGÜN NEREDE VE NE DURUMDA?

• Konumu: Maltepe sahilinin yaklaşık 700 metre, Bostancı-Küçükyalı sahillerinin ise 3 km açığındadır. Aslında tek bir kütle değil, iki büyük adacıktan (Büyük ve Küçük Vordonos) oluşur.

İstanbul’un meğer 9 değil 10 adası varmış: Her gün üzerinden onlarca vapur geçiyor!

• Uydudan Görünüyor: Deniz trafiği için büyük tehlike oluşturduğundan üzerinde bir deniz çakarı (fener duba) bulunur. Suyun net olduğu günlerde Google uydularından bakıldığında deniz altındaki iki parçalı ada silüeti ve sığlıklar açıkça seçilebilmektedir.

İstanbul’un meğer 9 değil 10 adası varmış: Her gün üzerinden onlarca vapur geçiyor!

• Su Altı Arkeopark Projesi: Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü (Doç. Dr. Ahmet Bilir önderliğinde) adada sistematik su altı yüzey araştırmaları gerçekleştirmiştir. Bölgenin koruma altına alınması, kaçak trol avcılığının önlenmesi ve buranın bir Su Altı Arkeoparkı haline getirilerek UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne sunulması için çalışmalar yürütülmektedir.

İstanbul’un meğer 9 değil 10 adası varmış: Her gün üzerinden onlarca vapur geçiyor!

Peki, İstanbul'un meşhur 7 tepesinin hangileri olduğunu biliyor musunuz?

İstanbul'da yaşayan veya şehri ziyaret eden hemen herkes, Çamlıca Tepesi'ni bu meşhur 7 tepeden biri zanneder. Oysa Çamlıca, coğrafi olarak şehrin yüksek bir konumunda olsa da tarihi "Yedi Tepe" listesinde yer almaz.

İstanbul’un meğer 9 değil 10 adası varmış: Her gün üzerinden onlarca vapur geçiyor!

Aslında Hepsi Tarihi Yarımadada!

Halk arasında sık sık şehrin en yüksek seyir noktalarıyla karıştırılsa da İstanbul'un efsanevi yedi tepesi, aslında tamamen Tarihi Yarımada surları içerisinde kalan coğrafi yükseltileri temsil ediyor.

İstanbul’un meğer 9 değil 10 adası varmış: Her gün üzerinden onlarca vapur geçiyor!

Neden Bu İsim?

Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis kurulurken Roma'nın yedi tepeli yapısına öykünerek belirlenen bu noktalar, fetihten sonra Osmanlı mimarisinin şaheserleriyle taçlandırıldı.

İstanbul’un meğer 9 değil 10 adası varmış: Her gün üzerinden onlarca vapur geçiyor!

İstanbul'un gerçek 7 tepesi aslında Sarayburnu'ndan Edirnekapı'ya kadar uzanan ve her birinin zirvesinde kentin kimliğini belirleyen selatin camileri ile anıtların yer aldığı İstanbul'un kadim tepeleri… Bizans'ın kiliselerine karşılık

İstanbul’un meğer 9 değil 10 adası varmış: Her gün üzerinden onlarca vapur geçiyor!

İşte İstanbul'un gerçek yedi tepesi:

İstanbul’un meğer 9 değil 10 adası varmış: Her gün üzerinden onlarca vapur geçiyor!

1. Tepe (Sarayburnu): Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet Camii

  • Konum: Tarihi Yarımada'nın Marmara Denizi, Boğaz ve Haliç ile çevrili uç noktasıdır. Deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 40 metredir.
  • Tarihi Önemi: Antik Byzantion kentinin ilk kurulduğu çekirdek bölgedir. Doğu Roma'nın ve Osmanlı Devleti'nin yönetim merkezi yüzyıllar boyunca bu tepe üzerinde yer almıştır.
  • Üzerindeki Anıtlar: Topkapı Sarayı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, İbrahim Paşa Sarayı (Türk ve İslam Eserleri Müzesi) ve Aya İrini.
İstanbul’un meğer 9 değil 10 adası varmış: Her gün üzerinden onlarca vapur geçiyor!

2. Tepe (Çemberlitaş): Nuruosmaniye Camii ve Çemberlitaş Sütunu

  • Konum: Sarayburnu sırtlarından batıya doğru yükselen ikinci kademedir. Rakımı yaklaşık 50 metredir.
  • Tarihi Önemi: Roma döneminde imparatorluk forumlarının en görkemlisi olan Konstantinos Forumu bu tepeye inşa edilmiştir. Şehrin ticari ve idari kalbi sayılan alanlardan biridir.
  • Üzerindeki Anıtlar: Konstantinos Sütunu (Çemberlitaş), Nuruosmaniye Camii, Kapalıçarşı'nın güney girişleri, Atik Ali Paşa Camii ve tarihi Çemberlitaş Hamamı.
İstanbul’un meğer 9 değil 10 adası varmış: Her gün üzerinden onlarca vapur geçiyor!

3. Tepe (Beyazıt): Süleymaniye Camii, İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü ve Beyazıt Kulesi

  • Konum: Haliç kıyılarından yukarıya doğru uzanan ve kentin denizden bakıldığında en belirgin silüetini oluşturan tepedir. Yüksekliği 50-60 metre civarındadır.
  • Tarihi Önemi: Bizans devrinde Theodosius Forumu'na ev sahipliği yapmış, fetihten sonra ise Fatih Sultan Mehmed'in ilk sarayı (Eski Saray) buraya kurulmuştur.
  • Üzerindeki Anıtlar: Mimar Sinan'ın şaheseri Süleymaniye Camii ve Külliyesi, Beyazıt Camii, Beyazıt Yangın Kulesi ve İstanbul Üniversitesi Tarihi Merkez Kampüsü.
İstanbul’un meğer 9 değil 10 adası varmış: Her gün üzerinden onlarca vapur geçiyor!

4. Tepe (Fatih): Fatih Camii (Kentin dördüncü yükseltisi)

  • Konum: Yarımadanın iç kesimlerine doğru ilerleyen, Haliç yamaçlarına hakim dördüncü coğrafi yükseltidir. Rakımı yaklaşık 60 metredir.
  • Tarihi Önemi: Bizans döneminde imparatorların mezarlarının bulunduğu Havariyyun (Kutsal Havariler) Kilisesi bu tepede yükseliyordu. Fetihten sonra Osmanlı mimarisinin başyapıtlarından biri aynı noktaya inşa edilmiştir.
  • Üzerindeki Anıtlar: Fatih Sultan Mehmed adına yaptırılan Fatih Camii ve Külliyesi ile Fatih Türbesi.
İstanbul’un meğer 9 değil 10 adası varmış: Her gün üzerinden onlarca vapur geçiyor!

5. Tepe (Yavuz Selim): Yavuz Sultan Selim Camii ve Haliç manzarası

  • Konum: Fener ve Balat sırtlarına inen Haliç vadisine doğrudan bakan sarp yamaçtır. Denizden yüksekliği yaklaşık 70 metredir.
  • Tarihi Önemi: Haliç kıyılarını panoramik olarak gören en stratejik noktalardan biridir. Bizans su sarnıçları ve Osmanlı dini mimarisinin kesiştiği alandır.
  • Üzerindeki Anıtlar: Yavuz Sultan Selim Camii, Aspar Sarnıcı (günümüzde Çukurbostan olarak bilinen açık sarnıç) ve Fethiye Camii (Pammakaristos Manastırı).
İstanbul’un meğer 9 değil 10 adası varmış: Her gün üzerinden onlarca vapur geçiyor!

6. Tepe (Edirnekapı): Mihrimah Sultan Camii (Tarihi sur içinin en yüksek noktası)

  • Konum: Tarihi Yarımada'nın batı kara surlarına bitişik, Edirnekapı ve Tekfur Sarayı civarındaki alandır.
  • Tarihi Önemi: Deniz seviyesinden yaklaşık 74 metre yüksekliğiyle Tarihi Yarımada'nın en yüksek noktasıdır. Kara surlarının kente giriş kapılarından biri olan Edirnekapı bu sırt üzerindedir.
  • Üzerindeki Anıtlar: Mimar Sinan'ın imzasını taşıyan Mihrimah Sultan Camii, Tekfur Sarayı ve Bizans dönemine ait Kariye (Chora) Camii.
İstanbul’un meğer 9 değil 10 adası varmış: Her gün üzerinden onlarca vapur geçiyor!

7. Tepe (Kocamustafapaşa / Cerrahpaşa): Haseki Külliyesi ve Cerrahpaşa bölgesi

  • Konum: Diğer altı tepenin aksine Haliç'e değil, doğrudan Marmara Denizi sahiline (Aksaray-Yedikule hattına) doğru eğimlenen geniş platosudur. Yaklaşık 65 metre yüksekliktedir.
  • Tarihi Önemi: Antik dönemde Arkadios Forumu'nun yer aldığı ve Bizans ile erken Osmanlı dönemlerinde nüfusun yoğunlaştığı semtleri barındıran tepedir.
  • Üzerindeki Anıtlar: Arkadios Sütunu kalıntıları, Haseki Sultan Külliyesi, Cerrah Mehmed Paşa Camii ve Kocamustafapaşa Sümbül Efendi Camii.
Haber Girişi Serap Salman - Editör

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