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Giriş Tarihi: 6.7.2023

İstanbul’un plaj, orman ve parklarında nargile yasağı

İstanbul’un plaj, orman ve parklarında nargile yasağı
İstanbul Valiliği, kentte plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesinin yasaklandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada "İstanbul'da orman yangınlarının önüne geçmek, plaj ve sahillerde olumsuz görüntülerin oluşmasını engellemek, kamuya açık, piknik alanı, park ve mesire alanlarında çevreyi rahatsız etmemek amacıyla belirtilen alanlarda nargile içilmesi, sunumu ve satışı yasaklanmıştır. İlimiz Hıfzıssıhha Meclisinin konuya ilişkin kararı gereğince buraların dışındaki işyerlerinden ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

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İstanbul’un plaj, orman ve parklarında nargile yasağı
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