İstanbul’un yunusları

İstanbul'da, pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında boğaz trafiğinin azalmasıyla yunuslar da daha sık görülmeye başlandı. Alman amatör fotoğrafçı Johannes Moths, Boğaz'daki yunusların en özel anlarını 2 yıl boyunca görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Ortaya daha önce görülmemiş belgesel kalitesinde görüntüler çıktı. Sevimli yunuslar bazen balıkçıları suyun metrelerce üzerine zıplayarak selamladı. Bazen ise dev kargo gemilerinin önünde onlarla adeta yarışırcasına yüzerken görüntülendi. Moths, "Yunusları bazen 3 dakika bazen ise 3 saat bekliyorum. Kimi zaman 5 saniye gözüküp 2 saat kayboluyorlar" dedi.