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Giriş Tarihi: 25.7.2022 14:13 Son Güncelleme: 25.7.2022 14:43

İstasyon marketinden puroları alıp kaçan hırsız yakalandı

İstanbul’da bir akaryakıt istasyonunun marketinden puroları çalan hırsız yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstasyon marketinden puroları alıp kaçan hırsız yakalandı

İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi; Yıldırım Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundaki market içerisinden bin 400 lira değerinde yedi adet puro çaldı. İş yerinin sahibi durumu fark etti ve yakalamak için hırsıza müdahale etti fakat hırsız kaçtı.

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen O.K. (23) isimli hırsız, Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi'ndeki ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızın üç gün önce aynı akaryakıt istasyonunun marketinden altı adet puro daha çaldığı belirlendi. "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstasyon marketinden puroları alıp kaçan hırsız yakalandı | Video

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İstasyon marketinden puroları alıp kaçan hırsız yakalandı
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