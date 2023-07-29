İşte Akbelen gerçekleri! 78 hektarlık alanda maden aranıyor

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akbelen mevkiinde faaliyet yürüten ve 1.095 MW güce sahip olan Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinin Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 2.5'ini, Aydın, Denizli ve Muğla'nın enerji ihtiyacının ise yüzde 62'sini karşıladığı ortaya çıktı. Santrallerin maden arama ruhsatının 23 bin 307 hektar büyüklüğünde olduğu ve söz konusu alanın sadece 78 hektarlık kısmında arama yapıldığı bildirildi. Santrallerin yerli linyit kaynağı sayesinde sadece 2022'de 1,3 milyar metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçtiği, cari açığın kapatılmasına yıllık 1 milyar dolar katkı sağladığı öğrenildi.
3 KENTİN ELEKTRİĞİNİN YÜZDE 62'SİNİ KARŞILIYOR
Bölgede bulunan kömür rezervinin kalitesine ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak terzi işi inşa edilen Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinde sadece bölgede çıkarılan yerli kömürün kullanılabildiği ifade ediliyor. Söz konusu santrallerin ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 2.5'ini, önemli bir turizm bölgesi olan Ege'nin 3 kenti Aydın, Denizli ve Muğla'nın yaklaşık yüzde 62'sini karşıladığı belirtiliyor.
BÖLGEYE ÖNEMLİ İSTİHDAM SAĞLIYOR
Santraller bölge halkının istihdamı için de önem taşıyor. Santrallerde toplamda 3 bin 100 vatandaş çalışıyor. Çalışanların yüzde 75'ini bölge halkı oluşturuyor. Yerli linyit kaynağı sayesinde sadece 2022'de 1,3 milyar metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçilirken, carı açığın kapatılmasına da 1 milyar dolar katkı sağlıyor. Santrallerin 23 bin 307 hektarlık alanda ruhsat hakkı bulunuyor. Elektrik üretiminin devamı için ruhsat alanının sadece 78 hektarlık kısmında çıkarma işlemi yapılıyor.
MİLYONLARCA FİDAN DİKİLDİ
Santraller ile Orman Genel Müdürlüğü arasında 2020'de yapılan "Ağaçlandırma Protokolü" gereğince 3 milyon fidan dikimi gerçekleştiriliyor. 2025 sonuna kadar fidan dikiminin 5 milyona çıkarılması hedefleniyor. Bilirkişilerce hazırlanan raporun mahkeme tarafından kabul edildiği, yürütmeyi durdurma kararının reddedildiği, 78 hektarlık alandaki iznin, santrallerinin elektrik üretimi için kritik önem taşıdığı vurgulanıyor. 1992'den günümüze kadar maden sahalarında 415 binin üzerinde akasya, zeytin, kızılçam, fıstık çamı, mavi selvi, sakız ağacı ve incir ağacı dikimi yapıldığı, sahaya dikilen 22 bin 100 zeytin ağacından toplanan zeytinlerden zeytinyağı elde edildiği ve bölge ekonomisine katkı sunuyor.
DÜNYANIN HER YANINDA SİSTEM AYNI ŞEKİLDE İŞLİYOR
Bir ülkenin madenlerinin bulunduğu yeri değiştirme şansının olmadığı ve madenlerin nerede keşfedilirse oradan çıkarıldığı ifade ediliyor. Ormanlık araziye denk gelen madenlerde, önce maden araması yapılan şirkete izin veriliyor ve karşılığında daha fazla alanın ağaçlandırılması yapılıyor.
SÖZDE DESTEĞE GİTTİLER VATANDAŞLA KAVGA ETTİLER
Kılıçdaroğlu ile bölgeye giden CHP milletvekilleri yöre halkıyla kavga etti. CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bölge halkıyla tartıştı. Tanal, kendisine tepki gösteren bir vatandaşa yönelik skandal sözler sarf etti. Seçimlerde yaşadıkları hezimeti vatandaşa yükleyen Tanal, "Sizin yüzünüzden iktidarı kaybettik sen AKP'nin provokatörüsünüz" gibi skandal sözler sarf etti. Vatandaş da "Bizim sayemizde kazanacaktınız iyi ki kazanmadınız" dedi. Başarır da vatandaşa parmağını sallayarak, 'Bana bağırma, bana bağırma" diyerek sert bir yüz ifadesiyle çıkıştı.