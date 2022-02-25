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Giriş Tarihi: 25.2.2022 10:58

İşte Anadolu kadını! Selvi Nine’den çok “tatlı” nişan sürprizi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
İşte Anadolu kadını! Selvi Nine’den çok “tatlı” nişan sürprizi

Gaziantep’te hemşire Şeyda Kolsuz(27) ve polis memuru Ferhat Kırcalı ömür boyu mutluluk için nişan yüzüklerini taktı. Nişan gecesinin ardından hastaneye nöbete giden Kolsuz evine döndüğünde babaannesinin “tatlı” sürpriziyle karşılaştı. 73 yaşındaki Selvi Nine’nin, nişan çiçeğini gül reçeli yaptığını gören genç kadın “Ömürün sonuna kadar saklarım diye düşünüyorum, bir gecede reçel oldu. Biraz simli, biraz parfüm kokuluydu. Nişanlım ‘Bana da ayır’ dedi” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Şahinbey'de yüzlerde güller açtıdan bir olay yaşandı. Birbirlerine gönül veren Şeyda Kolsuz ve Ferhat Kırcalı çifti bir ömür boyu mutluluk için önemli bir adım atmaya karar verdi. Kolsuz ve Kırcalı aileleri genç çiftin nişanı töreni için 20 Şubat'ta bir araya geldi. Damat adayı Kırcalı, nişan için aldığı çikolatayı ve gül demetini Kolsuz'a verdi, ailelerin onayıyla gece sonunda çift nişan yüzüklerini taktı. Mutlu gecenin ardından hastanedeki nöbetine dönen genç Kolsuz, evine döndüğünde tatlı bir sürprizle karşılaştı.

ÇOK "TATLI" SÜRPRİZ

72 yaşındaki babaannesi Selvi Nine'nin nişan çiçeğini reçel yaptığını gören genç kadın, karşılaştığı manzarayı SABAH'a anlattı: Babaannem güllerin canlı ve tomurcuklu olanlarını toprağa gömmüştü, diğer kalanlarını da reçel yapmak için ayırıyordu.

Simli gül yapraklarını da ayırmıştı. "Babaanne ne yapıyorsun" dedim, "Çöpe gitmesin, ziyan olmasın diye reçel yapıyorum" diye yanıt verdi. Ben çiçekleri ömürün sonuna kadar saklarım diye düşünüyorum, bir gecede reçel oldu. Nişan çiçeğimin reçelini de yemedim demem artık. Biraz simli, biraz da parfüm kokuluydu. Nişanlıma anlattım o da çok güldü, "Bana da ayır ben de yiyeyim" dedi.

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İşte Anadolu kadını! Selvi Nine’den çok “tatlı” nişan sürprizi
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