Devlet Bahçeli’den muhalefete 6’lı Toplantı tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin tesislerinde altı muhalefet partisi lideri geçtiğimiz hafta bir araya gelmiş, Kılıçdaroğlu ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yuvarlak masada fotoğraf çektirmişti.

"ZİLLET İTTİFAKI HAVLU ATMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı adayları yok, geleceğe dair en ufak hazırlıkları yok. Günlerce bir masa etrafında nasıl konuşlanacaklarını tartıştılar. Sonunda da 12 Şubat akşamını 6 sandalyeli masa çerçevesinde, 6+1 formatında buluştular. Yeni bir şey söylemekten mahrumiyetlerinin ileri düzeyde olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Eskiye dönme niyeti reforma değil, restorasyon çabasıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhuriyet'in 3. evresinin cümle kapısıdır. Zillet ittifakı havlu atmıştır. Kare masa olsa 4 ayak olurdu. Dikdörtgen olsa 4 ayak olurdu. Masa yuvarlak olunca ayak tek oluyor. O ayak da HDP'dir.

Cumhur İttifakı için genel geçer bir norm vardır, Türkiye normudur. Herkesin kendini eşit ve özgür vatandaş gördüğü demokratik bir Türkiye'yi kurmak istiyorlarmış. Bunu külahıma anlatsınlar. Türkiye zaten demokrasi ile yönetilen bir ülkedir. Bize göre herkes eşittir, Türkiye'dir.