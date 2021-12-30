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Giriş Tarihi: 30.12.2021 09:27 Son Güncelleme: 30.12.2021 09:54

Ukala hırsızlardan haber var! “İşte böyle tutuklandılar”

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ukala hırsızlardan haber var! “İşte böyle tutuklandılar”

İstanbul Esenyurt’ta inşaat malzemelerinin olduğu depoyu soyduktan sonra hırsızlıkta kullandıkları çalıntı aracın üzerine “İşte böyle çalarız” yazıp kapı kısmına da gülücük çizen hırsızlar yakalandı. Polis ukala hırsızların aracın üzerine yazdığı yazıya, "İşte Böyle Yakalarız" notlu kağıtla adeta ders niteliğinde karşılık verdi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Başlatılan Soruşturma da adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Esenyurt'ta hırsızlar, çaldıkları panelvan aracı kullanarak inşaat malzemelerinin olduğu bir depoyu soymuş, işleri bittikten sonra ise çaldıkları aracı sokak ortasında bırakmışlardı. Çalıntı araçla hırsızlık yaptıkları yetmezmiş gibi bir de aracın üzerine, "İşte böyle çalarız" yazan şahıslar, kapı kısmına da gülücük çizerek kayıplara karışmıştı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, dün şüphelilerden U.K. isimli yaşı küçük şahsı kaçmaya çalıştığı sırada, T.Ş. isimli yaşı küçük şahıs ile E.D.D. isimli şahsı da aynı gün yakalayarak gözaltına aldı.

"İşte böyle çalarız" demişlerdi, işte böyle tutuklandılar | Video

Emniyete götürülen hırsızların işlemleri sürerken, polis hırsızların ukala bir şekilde aracın üzerine yazdığı 'İşte böyle çalarız' yazısına karşılık verdi. Hırsızlar polisin verdiği kağıttaki yazıyla adeta şoka uğradı. Polisin kağıda yazdığı, 'İşte Böyle Yakalarız' yazısıyla ukala hırsızlara adeta ders niteliğinde karşılık verdi.

İŞTE BÖYLE TURUKLANDILAR

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Başlatılan Soruşturma Kapsamında asliyeye sevk edilen işte böyle çalarız çetesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ukala hırsızlardan haber var! “İşte böyle tutuklandılar”
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