Ukala hırsızlardan haber var! “İşte böyle tutuklandılar”

Esenyurt'ta hırsızlar, çaldıkları panelvan aracı kullanarak inşaat malzemelerinin olduğu bir depoyu soymuş, işleri bittikten sonra ise çaldıkları aracı sokak ortasında bırakmışlardı. Çalıntı araçla hırsızlık yaptıkları yetmezmiş gibi bir de aracın üzerine, "İşte böyle çalarız" yazan şahıslar, kapı kısmına da gülücük çizerek kayıplara karışmıştı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, dün şüphelilerden U.K. isimli yaşı küçük şahsı kaçmaya çalıştığı sırada, T.Ş. isimli yaşı küçük şahıs ile E.D.D. isimli şahsı da aynı gün yakalayarak gözaltına aldı.

"İşte böyle çalarız" demişlerdi, işte böyle tutuklandılar | Video

Emniyete götürülen hırsızların işlemleri sürerken, polis hırsızların ukala bir şekilde aracın üzerine yazdığı 'İşte böyle çalarız' yazısına karşılık verdi. Hırsızlar polisin verdiği kağıttaki yazıyla adeta şoka uğradı. Polisin kağıda yazdığı, 'İşte Böyle Yakalarız' yazısıyla ukala hırsızlara adeta ders niteliğinde karşılık verdi.

İŞTE BÖYLE TURUKLANDILAR

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Başlatılan Soruşturma Kapsamında asliyeye sevk edilen işte böyle çalarız çetesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.