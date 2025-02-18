İşte bunama hastalarının ömrünü uzatan aktiviteler

Dünya genelinde bunamadan (demans) muzdarip kişi sayısı hızla artıyor. Bunama, kişinin hayatını zorlaştırarak evde yaşamak zorunda bırakıyor. Lancet Health Longevity'de yayınlanan bir çalışmada, bunama hastalarının daha uzun ve bağımsız yaşaması için tavsiyelere yer verildi. Çalışmada, demans hastalarının kendi başlarına giyinmesi ve egzersiz yapması, ev işlerine yardım etmesi, çay demlemesi, torunlarına bakması ve onlarla vakit geçirmesi gibi aktivitelerde bulunmasının hayat standartlarını artıracağı kaydedildi.