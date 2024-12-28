İşte bunama riskini azaltan hobi!

Yapılan çalışmalara göre, bir hobi edinmek beyin fonksiyonlarını artırıyor ve demans gibi zihinsel hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Aktif bir sosyal yaşam sürmenin ve bulmaca çözmenin zihinsel faaliyetlere katkı sağladığı düşünülüyor. Çin'deki Zhejiang Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, düzenli internet kullanımının da beyin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, düzenli internet kullananların yalnızca yüzde 2.2'si demansa yakalanırken, internet kullanmayanlarda bu oran % 5.3 olarak belirlendi. Uzmanlar, sosyal medyanın yalnızlık hissini azalttığını ve bunun demans riskini düşürdüğünü belirtiyor.