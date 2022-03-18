İşte Çanakkale Savaşı’nın kahraman yarbayı ve köpeğinin hikâyesi

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılında Çanakkale Savaşı'na dair farklı hikâyeler de ortaya çıkıyor. Bu kahramanlık hikâyelerinden birini de Hayvan Yaşamına Katkı ve Koruma Derneği (HAYKADER) sosyal medya platformu Twitter'dan paylaştı.

ÇANAKKALE SAVAŞI'NIN KAHRAMAN YARBAYI VE KÖPEĞİ

HAYKADER, Çanakkale Savaşı'nda 17. Alayın kahraman komutanı Yarbay Hasan ile Canberk isimli köpeğin hatırasını sosyal medyadan "Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Çanakkale'nin kahraman köpeği gibi günümüzün Canberk'leri bugün afetlerde can kurtarıyor! Neydi o hikâye?" diyerek anlatmaya başladı.

İşte Çanakkale Savaşı'nda 17. Alayın kahraman komutanı Yarbay Hasan ile Canberk isimli köpeğin hikâyesi:

"Çanakkale Savaşı'nda 17. Alayın kahraman Komutanıydı Yarbay Hasan Bey…

Yaralı bitap halde bir köpek buldu ve hep yanında tuttu.

Canberk adını verdiği köpek Mehmetçiklere de dost oldu.

Hasan Bey, yaralı bir Fransız askerine yardım etmek için yanına yaklaştığında hain asker hançeriyle saldırdı. Canberk ise Hasan Bey'in yanından bir dakika ayrılmamıştı.

Bu saldırıdan sonra şehit olan Hasan Bey'in üzerine Türk bayrağını örttüler. Canberk de bayrağın altında Hasan Bey'in ayağının ucuna yatmıştı.

Kaldıramadılar Canberk'i çünkü o da ölmüştü.

Yarbay Hasan Bey toprağa verildiğinde Mehmetçikler tarafından çok sevdiği Canberk'i de ayakucunda toprağa verdiler."

"HASAN BEY NEDEN BU KÖPEĞİ BU KADAR İLGİ GÖSTERİYORDU?"

"-Peki, Hasan Bey neden bu köpeği bu kadar ilgi gösteriyordu? Askerlerde merak etmişler ve kendisine sormuşlardı.

Hasan Bey'in cevabı ise şu şekilde olmuştu: O da bir can taşıyor. Sizi, bizi ondan ayıran bir şey yok ve Allah'ın huzuruna geldiğimde bu köpeğe neden merhamet etmedin, demesinden korkuyorum."