İşte Ceren’in son anları...

İstanbul Ataşehir
'de İngilizce dersinde sunum yaptıktan sonra beyin kanaması geçiren ve hastanede 3 gün sonra yaşamını yitiren 7. sınıf öğrencisi Bengi Ceren Akıllı (13) dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Ceren için Hz. Ebubekir Sıddık Camisi'nde kılınan cenaze namazında gözyaşları sel olup aktı. Ceren'in annesi İlknur, babası Akın ve kardeşi Hasan Eren'in yanı sıra okul arkadaşları ve yelken sporunda birlikte ter döktüğü sporcular camide hazır bulundu. Annenin feryatları yürek yaktı. Ceren'den geriye ailesiyle birlikte çekilen mutlu fotoğraflar ve ölümünden önce İngilizce dersinde sunum yaparken kayıtlara geçen fotoğrafı kaldı.
EBRU GÜNDEŞ'İN HASTALIĞIYLA BENZER
Baba Akın Akıllı, doktorların Ceren'in milyonda bir görülen beyin anevrizması yaşandığını, bunun şarkıcı Ebru Gündeş
'in 1999'da yaşadığı beyin kanaması ile çok benzer olduğunu söylediğini kaydetti. Ceren'in sağlık sorununun olmadığına dikkat çeken Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü Başkanı Sermet Fındık ise soru işaretlerinin otopsi raporunun ardından netlik kazanacağını belirtti.