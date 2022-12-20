18 İLDE 33'DEN FAZLA TACİZ TECAVÜZ OLAYI… TACİZ SAYISI BU YIL DA ARTIŞ GÖSTERDİ

CHP'li kimi belediyelerde ya da il ilçe teşkilatlarında yaşanan taciz skandalları ise yıllar içinde gündemdeki yerini korudu. Hatta CHP'nin taciz skandallarıyla ilgili olarak taciz haritaları bile basın kuruluşlarında yer almıştı. 18 farklı ilde 33 farklı taciz-tecavüz olayı yaşandığı ama bu sayının daha iki yıl içerisinde arttığı görülmüştü. Taciz olaylarının adliyeye yansıyanlarında yargılananlardan kimi tacizci ceza aldı kiminin davası ise devam ediyor. İşte CHP'nin taciz skandallarından bazıları…

CHP MALTEPE TEŞKİLATINDA CİNSEL SALDIRI OLAYI PATLAK VERMİŞTİ

CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı olduğu belirtilen CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U. K.'nin cinsel saldırı suçunu işlediği 2020 yılında medyada yer almıştı. 23 yaşındaki Z.Y. (23) iddiaya göre; U. K. tarafından taciz edildiğini belirterek Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na şikayetçi olmuştu. Z.Y. ifadesinde, "U. K. ile bir kafede tanıştık. Bir buçuk ay kadar çalıştım, oradan ayrıldım. Hiçbir duygusal yakınlığımız olmadı. 20 Kasım günü beni yakınlarda bir kafeye çağırdı. Bende bir ortak arkadaşımızla o kafeye gittim. Kafe onun tanıdığının olduğu için uzun süre kaldık.