Haberler Yaşam Haberleri İşte dayanışma örneği! 618 kişilik mahalle 468 depremzedeyi misafir ediyor
Giriş Tarihi: 2.3.2023 10:48 Son Güncelleme: 2.3.2023 11:07

İşte dayanışma örneği! 618 kişilik mahalle 468 depremzedeyi misafir ediyor

Konya’nın Karatay ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi sakinleri Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin ardından memleketleri Malatya’ya giderek 468 depremzedeyi alıp buraya getirdi. Depremzedelere evlerini açan mahalleli bu davranışlarıyla takdir topladı.

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İşte dayanışma örneği! 618 kişilik mahalle 468 depremzedeyi misafir ediyor

Malatyalılar, Karakaya Barajı'nın yapılması nedeniyle 37 yıl önce köylerini terk edip, merkez Karatay ilçesine bağlı Yenikent Mahallesine yerleşti. Burada kendilerine yeni bir düzen kuran mahallenin nüfusu bugün 618'e ulaştı.

Her ne kadar Konya'ya yerleşseler de memleketlerin biran olsun unutmayan vatandaşlar, 6 Şubat tarihinde meydana gelen asrın felaketi depremlerden hemen sonra araçlarıyla hemen Malatya'ya hareket etti. 468 depremzedeyi araçlarıyla Konya'ya getiren Yenikentliler, evlerinin kapılarını onlara açtı. Depremzedeler lojmana çevrilen eski okul binası, konteynırlar ve boş evlerde ağırlanıp, her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Yenikentlilerin bu ahde vefası ise büyük takdir topladı.

Mahalle muhtarı Nurettin Koca SABAH'a yaptığı açıklamada, "Depremden hemen sonra araçlarımızla yola çıktık. Afet bölgesinde bulunan akrabalarımızı, komşularımızı, tanımadıklarımız da dahil 468 kişiyi Konya'ya getirdik, misafir ediyoruz. Şehir merkezine taşınan ailelerimizin evleri boştu, onları değerlendirdik. Evlerimizin çoğu iki katlı, boş alanları düzenleyerek yeni yaşam alanları oluşturduk. Gelen herkese geçici de olsa yuva sağlamaya çalıştık. Devletimizin ve hayırseverlerimizin desteğiyle de tüm ihtiyaçlarını giderdik. Biz burada rahat oturamazdık. Hemşerilerimiz için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız" dedi.

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İşte dayanışma örneği! 618 kişilik mahalle 468 depremzedeyi misafir ediyor
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