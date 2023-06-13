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Giriş Tarihi: 13.6.2023 18:22 Son Güncelleme: 13.6.2023 19:07

İşte dev operasyonun ayrıntıları! Perde arkasından o isim çıktı

Kokain satışından elde edilen kara paranın aklanmasıyla ilgili İstanbul merkezli beş ilde düzenlenen operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı. Operasyonun Hollanda ve Belçika tarafından Avrupa’nın en çok aranan isimlerinden Joseph Johannes Leidekkers (31) ve ülkemizdeki bağlantılarına yönelik olduğu öğrenildi. Kokain trafiğini elinde tuttuğu iddia edilen şüphelinin Naci Y. üzerinden uyuşturucu parası akladığı öne sürüldü. Naci Y.’nin ise yurt dışında olduğu belirtilirken, kardeşi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda kriptolu telefon ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
İşte dev operasyonun ayrıntıları! Perde arkasından o isim çıktı

Uyuşturucu paralarının aklanmasıyla ilgili bir milyar liralık menkul ve gayri menkule el konulan operasyonun yeni detayları ortaya çıktı. İddiaya göre, İstanbul Emniyeti; iki yıl önce uyuşturucu paralarının aklanmasıyla ilgili bazı bilgiler elde etti.

Yapılan incelemelerde uluslararası bir şebekenin izine rastlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK bünyesinde incelemeler derinleştirildi. İncelemelerde Joseph Johannes Leidekkers ismine ulaşıldı.

İddialara göre dünyada kokain trafiğini yöneten uyuşturucu baronlarından birisi olan Leidekkers, Hollanda ve Belçika tarafından 200 bin dolar ödülle aranıyordu. Avrupa'nın en çok arananlar listesindeki ismin kara para akladığı da iddia arasında yer alıyor. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Leidekkers'in Türkiye ile irtibatını Naci Y. üzerinden yaptığı tespit edildi. Naci Y.'nin yurt dışında yaşadığı ve uyuşturucudan elde edilen milyarlarca liralık kara paranın aklanmasında kilit rol aldığı ifade edildi. Yakalanan 23 şüpheli arasında Naci Y.nin kardeşinin de olduğu öğrenildi.

Polisin beş ilde ele geçirdiği 100 milyon liralık lüks eşyalar arasında; lüks saatler ve bir altın kaplama tabanca dikkat çekti. Ayrıca çok sayıda kripto telefon ele geçirildiği de öğrenildi. Kripto telefonların henüz açılamadığı belirtildi. Rotterdam ve Antwerp limanları üzerinden kokain kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Joseph Johannes Leidekkers'in geçtiğimiz aylarda Hollanda'da babasının evine operasyon düzenlendiği, 140 bin euro değerinde iki saat ve lüks eşyalar ele geçirildiği öğrenildi. 31 yaşındaki Leidekkers'in 68 yaşındaki babasının ise o operasyonda tutuklandığı belirtildi.

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İşte dev operasyonun ayrıntıları! Perde arkasından o isim çıktı
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