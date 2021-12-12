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Giriş Tarihi: 12.12.2021

İşte Dünya Şampiyonu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İşte Dünya Şampiyonu
EYÜPSULTAN Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Suat Budak'ın (50) yetiştirdiği kanaryası, 28 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasında CNR'da düzenlenen 1st Intercontinental 69 COM World Show yarışmasında Harlequin Tepesiz Dişi Kanarya kategorisinde 1. oldu. Bugüne kadar yetiştirdiği kuşlarla birçok yarışmaya katılan, Atatürk Kupası, Cumhuriyet Kupası gibi yarışmalarda dereceler alan Budak'ın birbirinden güzel renklere sahip 40 kanaryası var. Kanaryaların fiyatlarının 70 TL'den başlayarak 3 bin liraya kadar çıktığını ifade eden Budak, "Bendeki kanaryaların en pahalısı 850 lira civarında. Yarışmada birinci olan kanaryama 2 bin lira teklif ettiler ama kabul etmedim. Onun değeri parayla ölçülmez, hem ondan daha çok şampiyon yavrular alacağım" dedi.

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