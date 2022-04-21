İşte en güzel iftar sofrası

EDİRNE Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ile eşi Ferdane Özbaş, 2016'da Mardin'de şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un ailesini ziyaret etti. Özbaş çifti, Süleyman- Hafize Çetin ile birlikte iftar yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 81 ilde şehitlerimizin kıymetli ailelerinin iftar sofralarına misafir olduk. Bugüne kadar yediğimiz en iyi yemek, içtiğimiz en güzel su ve en güzel iftar soframız bu sofralarda oldu. Şehitlerimizin aziz hatırasına ilelebet sahip çıkacağız" dedi.