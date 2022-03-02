İşte 'Gölge'yi ele veren inceleme! "Kemik Yaşı Ölçümü" ile tespit edildi

B.G. geçmişte yakalandıktan sonra defalarca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Yurdu'na yerleştirildi. Gözlem altına alındı. Her defasında kaçarak suç dünyasına geri döndü. Çocuk Esirgeme Kurumu'na konuldu fakat yine kaçtı ve suç işlemesinin önüne bir türlü geçilemedi. Ailesi cezaevine olduğu için Tunceli'deki Çocuk Esirgeme Kurumu'na bile yerleştirildi. Oradan da firar ederek yine İstanbul'a döndü. Seri bir şekilde suç işlemeye devam etti. Emniyet birimlerine şikayetçi olan mağdurlarla birlikte toplam 741 suç dosyasında adı geçen "Gölge" kod adlı yankesici B.G.'nin, polise şikayetçi olmayan mağdurlar da göz önünde bulundurulduğunda binlerce suça karıştığı belirtiliyor.