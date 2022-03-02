İşte 'Gölge'yi ele veren inceleme! "Kemik Yaşı Ölçümü" ile tespit edildi

Hakkında "Suç sayacı taktırmış" yorumları yapılan B.G.'nin yaşının kimliğine küçük yazıldığı, yaşının 12'yi aştığı ve "Cezai Ehliyet" kapsamına girdiği tespit edildi. "Kemik Yaşı Ölçümü" incelemesi yapılan B.G.'nin yaşının 15 olduğu tespit edildi. "Yankesicilik" suçundan dolayı adliyeye sevk edilen B.G. tutuklanarak ilk defa cezaevine yerleştirildi.
İşte geçtiğimiz yıl SABAH'ın İstanbul sokaklarında görüntülediği "Gölge" kod adlı B.G.'nin suç dolu yaşamı...
Onun kod adı Gölge... Suç dünyasında "Gölge" ismiyle tanınıyor. En son gözaltına alındığında 11 yaşındaydı... İstanbul'un neredeyse her ilçesinde bir suç işledi. O, küçük yaşına rağmen azılı bir yankesici... Yankesicilik, kapkaç ve hırsızlık suçlarından oluşmuş tam 741 suç dosyasında adı geçiyor. 741 defa gözaltına alındı. Namı öylesine ilerledi ki; onun için "Suç sayacı taktırmış" yorumları yapıldı.
Geçtiğimiz yıl SABAH'ın İstanbul sokaklarında görüntülediği B.G., hukuk dilinde bir Suça Sürüklenen Çocuk... Karakollardaki polisleri dahi bezdiren B.G. suç işlemek için yaya trafiğinin kalabalık olduğu caddeleri, alışveriş merkezlerini ve toplu taşıma durakları ile araçlarını tercih ediyor. Tek başlarına yürüyen ve özellikle sırtlarında çantaları olan vatandaşları takip ederek ustalıkla açtığı çantalardan cüzdan ve cep telefonlarını çalıyor. Özellikle "Çocuğu" izlenimi verebilmek için kadınları hedef seçiyor.
ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NDAN DA KAÇTI
İstanbul Polisi tarafından defalarca yakalanan B.G., yaşı gereği cezai sorumluluğu olmadığı ve hukuken yargılanamayacağı için her defasında serbest bırakıldı. Çünkü Türk Ceza Kanunu'nun 31. Maddesi'ne göre; fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış çocukların cezai sorumluluğu bulunmuyor. Bu kişiler hakkında ceza kovuşturması yapılamıyor, haklarında ceza davası açılamıyor.
B.G. geçmişte yakalandıktan sonra defalarca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Yurdu'na yerleştirildi. Gözlem altına alındı. Her defasında kaçarak suç dünyasına geri döndü. Çocuk Esirgeme Kurumu'na konuldu fakat yine kaçtı ve suç işlemesinin önüne bir türlü geçilemedi. Ailesi cezaevine olduğu için Tunceli'deki Çocuk Esirgeme Kurumu'na bile yerleştirildi. Oradan da firar ederek yine İstanbul'a döndü. Seri bir şekilde suç işlemeye devam etti. Emniyet birimlerine şikayetçi olan mağdurlarla birlikte toplam 741 suç dosyasında adı geçen "Gölge" kod adlı yankesici B.G.'nin, polise şikayetçi olmayan mağdurlar da göz önünde bulundurulduğunda binlerce suça karıştığı belirtiliyor.
BEŞ BİN 900 DOLAR VE 87 BİN LİRA ÇALDI
"Gölge" kod adlı yankesici B.G. son olarak İstanbul'un Güngören İlçesi'nde gerçekleştirdiği iki ayrı yankesicilik ve hırsızlık olayında 1'i yabancı uyruklu turist olmak üzere iki kişinin çantasından beş bin 900 dolar ve 87 bin lira çaldı. 741. kez gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti ve yargı makamları bu defa farklı bir yol izledi.
Yapılan detaylı incelemeler ve tespitlerde B.G.'nin yaşının dünyaya geldiğinde kimliğine bilerek küçük yazıldığı, gerçek yaşının 12'yi aştığı ve bu nedenle "Cezai Ehliyet" kapsamına girdiği tespit edildi. "Kemik Yaşı Ölçümü" incelemesi yapılan B.G.'nin yaşının 15 olduğu tespit edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Yankesicilik" suçundan dolayı adliyeye sevk edilen B.G. tutuklanarak ilk defa cezaevine yerleştirildi.
"ÇETELER KULLANIYOR" İDDİASI...
Bir iddiaya göre B.G., yankesicilik, kapkaç ve hırsızlık suçlarına karışan organize çeteler tarafından suç işlemek üzere kullanılıyor. İddialara göre kendisine suç öğretiliyor ve suç işlettiriliyor. Suçtan elde ettiği paraları ise çetelere teslim ediyor. Bu iddiaların sahibi; B.G.'nin ailesi fakat B.G., 2020 yılının Nisan ayında ailesi ile birlikte de gözaltına alındı.
2016 yılında "Oğlum çetelerin eline düştü. Onlar zorla suç işlettiriyor" diyerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yapan B.G.'nin annesi S.G.'nin emniyet kayıtlarına göre (30) toplamda 108 suç dosyası var. B.G.'nin babası S.G.'nin (32) ise yine emniyet kayıtlarına göre 58 suç kaydı bulunuyor. Sadece 12 yıllık yaşamında adeta suç makinesine dönüşen B.G. hakkındaki bir diğer iddia ise 12 yaşından küçük olduğu ve kanunlar çerçevesinde sürekli olarak serbest kaldığı için ailesi tarafından suça zorlandığı ve sürüklendiği...