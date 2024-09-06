İşte gurur tablosu

İzmir Menemen'de YKS ve LGS sonuçları gurur tablosuna dönüştü. Sınavlara Menemen Belediyesi'ne bağlı MEBGEM'de hazırlanan öğrenciler tıp fakültesinden hukuk fakültesine kadar birçok gözde bölüme yerleşmeyi başardı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Menemen'de eğitim yatırımlarımızın sonuçlarının başarılarla taçlanması mutluluk verici. Menemen Belediyesi olarak destek programlarımızla, evlatlarımızın eğitim hayatlarının başlangıcından yeni mezun oldukları güne kadar her zaman yanında olduk. Başarılı sonuçlarla hem ailelerini hem de bizleri gururlandıran öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.YKS 2024'te MEBGEM'li tam 156 öğrenci, üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına yerleşti. Gurur tablosunun içinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Furkan Salttürk ile birlikte hukuk, mühendislik, mimarlık, sağlık bilimleri, ziraat ve denizcilik fakültesini kazanan öğrenciler bulunuyor. LGS 2024'te ise merkezi ve yerel yerleştirmeyle 3 öğrenci fen lisesi, 259 öğrenci ise Anadolu liselerine yerleşti. Alihan Tunç da İzmir Kız Lisesi'ni kazandı.