İşte kırılan fayın izi

Kahramanmaraş'taki depremler sonrası Tevekkelli Köyü'nde kilometrelerce uzanan kırık fay hattının izi görüntülendi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ardından, Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak ile Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunduklarını belirtti.Sözbilir, "Fay yeryüzünde ortalama 3 metre atım yaratmış, bunu fayın kestiği asfalt yolu ortalama 3 metre sol yana ötelemesinden anlıyoruz. Bu fay literatürde Gölbaşı-Türkoğlu segmenti olarak bilinir. Böylece fayın Gölbaşı- Türkoğlu hattı boyunca kırıldığını söyleyebiliriz. Bu zon boyunca ve yakınındaki evlerin önemli bir bölümü yıkılmış durumda. Bunu Kahramanmaraş-Gaziantep yolundaki Tevekkelli Köyü yakınlarında gözlemledik" dedi.