Haberler Yaşam Haberleri İşte Kurban Bayramı bilançosu: 9 günlük bayram tatilinde 6 bin 903 kaza
Giriş Tarihi: 13.7.2023 11:01

İşte Kurban Bayramı bilançosu: 9 günlük bayram tatilinde 6 bin 903 kaza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 6 bin 903 trafik kazasında 110 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 393 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
İşte Kurban Bayramı bilançosu: 9 günlük bayram tatilinde 6 bin 903 kaza

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilindeki acı bilançoyu açıkladı. Bakan Yerlikaya, aşırı hızın trafik kazalarına yok açan nedenler arasında ilk sırada yer aldığına dikkat çekti.

24 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ülke genelinde 6 bin 903 kaza meydana geldiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yaptığımız bilimsel araştırmaya göre bu tatil boyunca trafik kazalarına yol açan nedenler arasında ilk 3 sırada; yüzde 37,3 aşırı hız, yüzde 14,5 geçiş önceliğine uymamak ve yüzde 12,4 şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak geliyor.

9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 110 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 bin 393 vatandaşımız yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Lütfen, sevdiklerinizin gözünü yolda bırakmamak için trafik kurallarına uyalım. Aşırı hız sizi sevdiklerinize daha hızlı kavuşturmaz."

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İşte Kurban Bayramı bilançosu: 9 günlük bayram tatilinde 6 bin 903 kaza
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