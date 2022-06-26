İşte Marmaris yangınının bilançosu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bördübet koyundaki Yedi adalar mevkiinde çıkan ve kontrol altına alınan yangından geriye kalanları SABAH, havadan görüntüledi.
Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bördübet koyundaki Yedi adalar mevkiinde çıkan orman yangınının zaiyatı havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
Eşsiz manzaralara sahip Bördübet koyundaki fotoğraflar yürek burktu.
Ekiplerin söndürmek için yoğun çaba sarf ettiği orman yangını, 24 Haziran günü akşam saatlerinde kontrol altına alındı.
SABAH ekibi, kontrol altına alınan ve soğutma işlemi tamamlanan Yedi adalar mevkiindeki buruk manzarayı havadan görüntüledi.