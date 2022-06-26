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Giriş Tarihi: 26.6.2022 11:28 Son Güncelleme: 26.6.2022 11:44

İşte Marmaris yangınının bilançosu

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
İşte Marmaris yangınının bilançosu

SABAH, Muğla'nın Marmaris ilçesinde kontrol altına alınan Bördübet koyundaki Yedi adalar mevkii ve yanan ormanlık alanları havadan görüntüledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bördübet koyundaki Yedi adalar mevkiinde çıkan ve kontrol altına alınan yangından geriye kalanları SABAH, havadan görüntüledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bördübet koyundaki Yedi adalar mevkiinde çıkan orman yangınının zaiyatı havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Eşsiz manzaralara sahip Bördübet koyundaki fotoğraflar yürek burktu.



Ekiplerin söndürmek için yoğun çaba sarf ettiği orman yangını, 24 Haziran günü akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

SABAH ekibi, kontrol altına alınan ve soğutma işlemi tamamlanan Yedi adalar mevkiindeki buruk manzarayı havadan görüntüledi.

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İşte Marmaris yangınının bilançosu
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