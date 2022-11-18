Haberler Yaşam Haberleri İşte o dikkat çeken yazışma: Amerika'da bir MR 3 bin dolar, 1 gün bekledim resmen hiç ilgilenmiyorlar
Giriş Tarihi: 18.11.2022 12:27 Son Güncelleme: 18.11.2022 13:41

İşte o dikkat çeken yazışma: Amerika'da bir MR 3 bin dolar, 1 gün bekledim resmen hiç ilgilenmiyorlar

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ve ülkenin tanınan hekimlerinden Doç. Dr. Alper Gültekin sosyal medya hesabından Amerika'da yaşayan sağlık sorunu olan bir hastasıyla olan bir yazışmasını paylaştı. Hastasının, "Amerika'da bir MR 3 bin dolar. 1 gün boyunca beklediğimi biliyorum ve üstüne çok ilgisizler" izinli olarak paylaşan doktor Gültekin Türkiye'de ki sağlık hizmetinin iyi olmadığını söyleyenlere ithafen isyanda bulundu.

ABBAS ÇAKAR
İşte o dikkat çeken yazışma: Amerika’da bir MR 3 bin dolar, 1 gün bekledim resmen hiç ilgilenmiyorlar

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli, kentin ve ülkenin alanında tanınan hekimlerinden Doç. Dr.Alper Gültekin, sosyal medya hesabında Amerika'dan bir hastasıyla olan yazışmasını paylaştı.

Yazışmalar şu şekilde paylaşıldı;

"Hocam ayağımda çok fena bir ağrı var, düzelmiyor. Amerika'da yaşıyorum. MR 3 bin dolar burada hocam. İlgilenmiyorlar hocam her şey ücretli. Tanıdığınız Türk doktor var mı? 50 tane hastane ziyaret ettim ama bir sonuç alamadım. 24 saat bekledim MR çekmiyorlar sadece X-Ray çekip gönderiyorlar. Amerikaların bütün hastanelerinde hep aynı sistem hepsi ücretli. Acilden bile direk bin dolardan tedaviye başlanıyor." diyerek Amerika'da yaşayan hasta Türkiye'deki doktordan yardım istedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Doktor Alptekin; Takipçilerine şunları söyledi, "Amerika'da bana sağlık sorunu danışan ve sağlık sistemine isyan eden takipçimle yazışmam. Türkiye'de sağlık sistemini beğenmeyen ve sürekli şikayetçi olanlar okusun lütfen!"

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İşte o dikkat çeken yazışma: Amerika'da bir MR 3 bin dolar, 1 gün bekledim resmen hiç ilgilenmiyorlar
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