İşte o dikkat çeken yazışma: Amerika’da bir MR 3 bin dolar, 1 gün bekledim resmen hiç ilgilenmiyorlar

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli, kentin ve ülkenin alanında tanınan hekimlerinden Doç. Dr.Alper Gültekin, sosyal medya hesabında Amerika'dan bir hastasıyla olan yazışmasını paylaştı.

Yazışmalar şu şekilde paylaşıldı;

"Hocam ayağımda çok fena bir ağrı var, düzelmiyor. Amerika'da yaşıyorum. MR 3 bin dolar burada hocam. İlgilenmiyorlar hocam her şey ücretli. Tanıdığınız Türk doktor var mı? 50 tane hastane ziyaret ettim ama bir sonuç alamadım. 24 saat bekledim MR çekmiyorlar sadece X-Ray çekip gönderiyorlar. Amerikaların bütün hastanelerinde hep aynı sistem hepsi ücretli. Acilden bile direk bin dolardan tedaviye başlanıyor." diyerek Amerika'da yaşayan hasta Türkiye'deki doktordan yardım istedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Doktor Alptekin; Takipçilerine şunları söyledi, "Amerika'da bana sağlık sorunu danışan ve sağlık sistemine isyan eden takipçimle yazışmam. Türkiye'de sağlık sistemini beğenmeyen ve sürekli şikayetçi olanlar okusun lütfen!"