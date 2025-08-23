Zehir tacirlerini böyle yakaladılar

İstanbul'un Ümraniye ve Tuzla İlçeleri'nde ve Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde uyuşturucu madde satıcılarına eş zamanlı operasyonlarla darbe vuruldu. Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. "Uyuşturucu Madde Ticaret" yapan dokuz kişi yakalanarak gözaltına alındı. Üç milyon 40 bin 771 uyuşturucu hap, 52,5 kilogram katkı maddesi ve bir uyuşturucu hap basma makinesi ele geçirildi.

Şüphelilerin sürekli adres değişikliği yaparak uyuşturucu hapları farklı adreslerde imal ettikleri belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi. Zehir tacirlerinin yakalandığı operasyon anları polis kameralarına böyle yansıdı.