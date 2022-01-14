İşte organ nakillerinde dünyayı kurtaracak Türk hekim! "Gelecekte insanın kendi hücresinden organ üreteceğiz"

Dünyada milyonlarca insanın hayatı sadece bir organa bağlı. Yeterince organ bağışı yapılamaması, kalp, karaciğer, böbrek, akciğer bekleyenlerin umudunu her saniye biraz daha söndürüyor. Ancak dünyada öyle bir şey oldu ki ölümcül kalp hastalığına yakalanan bir kişiye genetik yapısı değiştirilmiş domuz nakli yapılması, organ bekleyenler için apayrı bir umut oldu. Bu tarihi operasyonun yapılmasına ise en büyük katkıyı ABD'de Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Ksenotransplantasyon (türler arası nakil) Immunoloji Laboratuvarı Direktörü Doç. Dr. Burçin Ekser'in yaptığı ortaya çıktı.