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Giriş Tarihi: 4.1.2023

İşte organlarıyla 8 hastaya can olan Zeynep’in hikâyesi

Antalya’da kalbi durunca yaşamını yitiren yürüme engelli Zeynep Sükeyna Fidancı’nın (14) organları 4’ü çocuk 8 kişiye nakledildi. Babası Hamza “Kızımız, doğum günü 31 Aralık’ta 8 kişiye can ve ışık oldu” dedi

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
İşte organlarıyla 8 hastaya can olan Zeynep’in hikâyesi
2022'nin son gününde bağışlanan organları Antalya ve Ankara'daki nakil operasyonlarıyla 8 kişiye can olan 13 yaşındaki Zeynep Sükeyna Fidancı'nın diş teknisyeni babası Hamza Fidancı, SABAH'a konuştu: Kızım yürüme engelli doğmuştu. Annesi öğretmen ama ona bakabilmek için mesleğini hiç yapmadı. Omurilik ameliyatı olması için arabamı sattım. Bacakları hissetmeye başlamıştı. Ancak 30 Aralık'ta kalbi durdu. Doğum günü olan 31 Aralık'ta hemen organlarını bağışladım. Kızımız geri gelmeyecek ama bağışladığımız organları başka canları geri getirdi. Biyonik bacak takılması için görüşüyordu, ömrü yetmedi.

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İşte organlarıyla 8 hastaya can olan Zeynep’in hikâyesi
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