İşte organlarıyla 8 hastaya can olan Zeynep’in hikâyesi

2022'ninson gününde bağışlanan organları Antalya ve Ankara'daki nakil operasyonlarıyla 8 kişiye can olan 13 yaşındaki Zeynep Sükeyna Fidancı'nın diş teknisyeni babası Hamza Fidancı, SABAH'a konuştu: Kızım yürüme engelli doğmuştu. Annesi öğretmen ama ona bakabilmek için mesleğini hiç yapmadı. Omurilik ameliyatı olması için arabamı sattım. Bacakları hissetmeye başlamıştı. Ancak 30 Aralık'ta kalbi durdu. Doğum günü olan 31 Aralık'ta hemen organlarını bağışladım. Kızımız geri gelmeyecek ama bağışladığımız organları başka canları geri getirdi. Biyonik bacak takılması için görüşüyordu, ömrü yetmedi.