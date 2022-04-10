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Giriş Tarihi: 10.4.2022 12:41 Son Güncelleme: 10.4.2022 12:48

İşte şanlı Türk Polisi... Suç ve suçlulara gözdağı verdiler...

EMİR SOMER EMİR SOMER
İşte şanlı Türk Polisi... Suç ve suçlulara gözdağı verdiler...

İstanbul Emniyeti; 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi’nde “Geçiş Töreni” yaptı. İstanbul Emniyeti’ne bağlı Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Motosikletli Yunus Timleri başta olmak üzere bütün birimlerle gerçekleştirilen törende hem Türk Polis Teşkilatı’nın 177. Kuruluş Yıldönümü kutlandı hem de suç ve suçlulara karşı gözdağı verildi.

Bugün 10 Nisan Polis Bayramı... Türk Polis Teşkilatı, 177. Kuruluş Yıldönümü'nü kutluyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; Vatan Caddesi'nde bir "Geçiş Töreni" yaptı. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve emniyet müdürü yardımcıları katıldı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Havacılık Şube, Atlı Polisler ve Motosikletli Yunus Timleri başta olmak üzere bütün birimlerle gerçekleştirilen törende hem Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş Yıldönümü kutlandı hem de suç ve suçlulara karşı gözdağı verildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün Motosikletli Yunus Timleri özel bir gösteri yaptı. Törende polis helikopterleri, araçları ve zırhlı araçlar da geçiş yaptı.

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İşte şanlı Türk Polisi... Suç ve suçlulara gözdağı verdiler...
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