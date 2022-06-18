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Giriş Tarihi: 19.6.2022

İşte Soner’i bu hız öldürdü

DHA
İşte Soner’i bu hız öldürdü

Aracıyla çarptığı 15 yaşındaki Soner Sevim’in ölümüne neden olan Muhammet Baha Çetiner’in kazadan önceki paylaşımları ortaya çıktı. Alkollü ve ehliyetsiz olan Çetiner’in, 200 kilometrenin üzerinde hız yaptığı belirlendi

Feci kaza, 30 Mayıs'ta Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl'e seyir halinde olan Muhammet Baha Çetiner yönetimindeki otomobil, Metal Sanayi Kavşağı'nda karşıya geçmeye çalışan Soner Sevim'in kullandığı motosiklete yandan çarptı. 15 yaşındaki Soner, 30 metre sürüklendi. Talihsiz genç, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



ÇARPTI VE KAÇTI
Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Muhammet Baha Çetiner, yaklaşık 2 saat sonra emniyete giderek teslim oldu. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen Çetiner, tutuklandı. Sürücünün 2021 yılından 'mala zarar verme', 'drift' ve 'polisin dur ihtarına uymama' suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Kazadan önce Baha Çetiner'in yüksek hızda seyrettiği anlardan görüntüleri de ortaya çıktı. Çetiner'in çeşitli zamanlarda ve kazadan kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, aracıyla 200 kilometrenin üzerinde hız yaptığı görüldü.

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İşte Soner’i bu hız öldürdü
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