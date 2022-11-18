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Giriş Tarihi: 18.11.2022 15:36

İşte Taksim saldırısını gerçekleştiren teröristin “Hamedoş” kod adlı PKK/YPG’li sevgilisi

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin tutuklanan PKK/YPG’li terörist Ahlam Albashir’in örgütle ilk temas kurduğu sevgilisi “Hamedoş” kod adlı Hamed El Ali isimli o teröristin fotoğrafı ortaya çıktı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İşte Taksim saldırısını gerçekleştiren teröristin “Hamedoş” kod adlı PKK/YPG’li sevgilisi

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan 17 kişi arasındaki fail Ahlam Albashir ile ilgili çarpıcı detaylardan birine daha ulaşıldı. Eylemi gerçekleştiren Ahlam Al Bashir adlı Suriyeli teröristin örgütle ilk temas kurduğu ve "sevgili" oldukları PKK/YPG mensubu "Hamedoş" kod adlı Hamed El Ali isimli o teröristin fotoğrafı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasında da yer alan belge ve fotoğrafta, Albashir'in örgütle ilk teması kurduğu, daha sonra PYD/YPG'li sorumlularla tanıştırdığı o teröristin kim olduğu ve nereli olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafta Suriye'nin kuzeyindeki Ayn El-Arab (Kobani) nüfusuna kayıtlı PKK/YPG mensubu bir araç üzerinde beyaz bir kıyafetle göze çarpıyor. Albashir'in "2017'de temas kurdum" dediği Hamedoş kod adlı terörist Hamed El Ali'nin Fırat'ın batı yakasındaki Suriye'nin Cerablus kentinde faaliyet gösterdiği kaydedildi.

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İşte Taksim saldırısını gerçekleştiren teröristin “Hamedoş” kod adlı PKK/YPG’li sevgilisi
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