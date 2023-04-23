İşte Thodex CEO’sunun ifadesi: Suçlamaları reddediyorum, mahkemede konuşacağım

Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından Kırmızı Bülten ile aranırken Arnavutluk'ta yakalanan ve Arnavutluk'un Türkiye'ye iade edilen "Kripto Para Borsası" Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, adliyeye sevk edilmişti.

FARUK FATİH ÖZER SAVCILIKTA İFADE VERDİ

Geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'un Türkiye'ye iade edilen "Kripto Para Borsası" Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli Thodex kurucusu Özer'in savcılıkta ifade verdi.

"KRİPTO PARA BORSASINA İLGİM OLUŞTU"

Şüpheli Özer, ifadesinde "Ben 2014 yılında Gebze'de Inline Teknoloji isminde yazılım şirketi kurmuştum. Bu şirketin faaliyet alanı Mobil ve Web yazılımlarını geliştirmek üzerineydi. Şirketimin faaliyetlerinin devam ettiği süre içerisinde kripto paralara karşı bir ilgim oluştu. Global kripto para borsalarinda şahsi hesabım ile kripto para alıp satmaya başladım. Bu sırada Türkiye' deki kripto para borsalarına yenilik katabileceğimi düşündüm ve Koineks isimli kripto para borsasını 2017 yılında Şişli'de bir ofis kiralayarak kurmuştum. Aynı zamanda Gebze'deki Inline isimli yazılım şirketimdeki faaliyetlerimde devam ediyordu. Koineks isimli firmayı kurduktan sonra ise alıma başladım ve 5 kisilik bir çalışan kadrosu ile kripto para faaliyetlerimi sürdürdüm" dedi.

FİRMAYI NASIL BÜYÜTTÜĞÜNÜ ANLATTI

İfadesinin devamında Özer, "Bitcoin, Etheryum, Litecoin, Dogecoin ve Ripple isimli coiner olmak üzere 5 coinin alım satım işlerine aracılık ettim 2020 yılında Global pazarda hizmet verebilmek icin kripto borsamızın ismini Thodex olarak değiştirdim ve faaliyetlerime Göztepe ilçesinde ofis kiralayarak devam ettim. Sirket faaliyetlerime devam ettigimde sirketin işlem hacmi artmaya başlamıştı ve bu nedenle ekibimi genişlettim. Şirkete yazılım, sosyal medya uzmanı, müşteri destek eleman, insan kanaklan elemanı gibi faaliyet gösteren kişileri aldım. Kurmuş olduğum Thodex firması işlem hacmi olarak Türkiye'nin ilk 3 kripto para borsasinda yer almıştı. Faaliyetlerine kurumsal bir firma olarak devam etmekteydi" ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ardından Özer, "Ben üzerime atılan dolandırıcılık, örgüt kurmak ve yönetmek ve mal varlığı değerlerini aklamak suçlarının hiçbirisini kabul etmiyorum. Ben kimseyi dolandırmadım ve mal varlığı değerlerini aklamadım. Şimdiye kadar dosyada magdur sıfatı olan ve Masak tarafından zararları tespit edilen kişilere avukatlarım aracılığı ile ulaştım ve bu kisilerin zararlarını karsıladım ve devam eden süreçte de mağdurların zararlarını karşılama niyetindeyim. Geri kalan her şeyi yargılamamın devam ettiği Ağır Ceza Mahkemesinde 12 Haziran tarihinde anlatacağım" cümleleri sarfetti.