Haberler Yaşam Haberleri İşte Türkiye hoşgörüsü! Terörün zarar verdiği Ortadoğu’nun en büyük Ermeni kilisesi onarıldı
Giriş Tarihi: 27.4.2022 06:40 Son Güncelleme: 27.4.2022 07:12

İşte Türkiye hoşgörüsü! Terörün zarar verdiği Ortadoğu’nun en büyük Ermeni kilisesi onarıldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
İşte Türkiye hoşgörüsü! Terörün zarar verdiği Ortadoğu’nun en büyük Ermeni kilisesi onarıldı

Diyarbakır’da hendek olayları sırasında büyük zarar gören Ortadoğu’nun en büyük Ermeni kilisesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından 30 milyon lira harcanarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce ibadete hazır hale getirildi. Bayramdan sonra yapılacak olan açılışa Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın yanı sıra yurt dışından ve Türkiye’de yaşayan Ermeni vatandaşların da katılması bekleniyor.

Diyarbakır'da yaklaşık 7 yıl önce terör örgütü tarafından Sur'da açılan hendeklerden dolayı büyük oranda zarar gören ibadethaneler arasında yer alan tarihi kiliseler onarıldı.



Çevresine döşenen tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu camilerle birlikte Ortadoğu'nun en büyük Ermeni kilisesi olan yaklaşık 650 yıllık Surp Gragos ile yaklaşık 400 yıllık Mat Patyum Keldani kilisesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan 'Sur İhya Projesi" kapsamında yeniden onarıldı.



Patlayıcılar nedeniyle isabet eden şarapnel parçaları ve patlama sırasında kısmen ağır hasar gören tarihi öneme sahip kiliseler, aslına uygun olarak yapılan restorasyon çalışmalarıyla yeniden ibadete hazır hale getirildi.



Kiliselerin açılışı 7 Mayıs günü Ermeni cemaati ile Keldani cemaatine mensup vatandaşların da katılımıyla açılışının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Açılışa, yurt dışından da katılımların olması bekleniyor.



SABAH'a konuşan Sur Kaymakamı/Belediye Başkanvekili Abdullah Çiftçi, Sur'da hendek terörü döneminde teröristlerin tarihi ilçedeki tüm ibadethanelere büyük bir zarar verdiğini söyledi.



Bu ibadethaneler arasında başta olmak üzere Ermeni Surp Gragos kilisesi ile yine Keldani kilisesinin de büyük zarar gördüğünü ifade eden Çiftçi, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından 30 milyon lira harcanarak kiliselerin ibadete hazır hale getirildiğini vurguladı.



Kiliselerde son incelemelerini gerçekleştiren Sur Belediye Başkanvekili Abdullah Çiftçi, Bayramdan sonra yapılacak olan açılışa Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yanı sıra yurt dışından ve Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşlarında katılacağına dikkat çekti.

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İşte Türkiye hoşgörüsü! Terörün zarar verdiği Ortadoğu’nun en büyük Ermeni kilisesi onarıldı
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