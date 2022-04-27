İşte Türkiye hoşgörüsü! Terörün zarar verdiği Ortadoğu’nun en büyük Ermeni kilisesi onarıldı

Diyarbakır'da yaklaşık 7 yıl önce terör örgütü tarafından Sur'da açılan hendeklerden dolayı büyük oranda zarar gören ibadethaneler arasında yer alan tarihi kiliseler onarıldı.
Çevresine döşenen tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu camilerle birlikte Ortadoğu'nun en büyük Ermeni kilisesi olan yaklaşık 650 yıllık Surp Gragos ile yaklaşık 400 yıllık Mat Patyum Keldani kilisesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan 'Sur İhya Projesi" kapsamında yeniden onarıldı.
Kiliselerin açılışı 7 Mayıs günü Ermeni cemaati ile Keldani cemaatine mensup vatandaşların da katılımıyla açılışının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Açılışa, yurt dışından da katılımların olması bekleniyor.
SABAH'a konuşan Sur Kaymakamı/Belediye Başkanvekili Abdullah Çiftçi, Sur'da hendek terörü döneminde teröristlerin tarihi ilçedeki tüm ibadethanelere büyük bir zarar verdiğini söyledi.
Bu ibadethaneler arasında başta olmak üzere Ermeni Surp Gragos kilisesi ile yine Keldani kilisesinin de büyük zarar gördüğünü ifade eden Çiftçi, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından 30 milyon lira harcanarak kiliselerin ibadete hazır hale getirildiğini vurguladı.