İşte Türkiye hoşgörüsü! Terörün zarar verdiği Ortadoğu’nun en büyük Ermeni kilisesi onarıldı





Bu ibadethaneler arasında başta olmak üzere Ermeni Surp Gragos kilisesi ile yine Keldani kilisesinin de büyük zarar gördüğünü ifade eden Çiftçi, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından 30 milyon lira harcanarak kiliselerin ibadete hazır hale getirildiğini vurguladı.