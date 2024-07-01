İşte uzun yaşamanın 3 sırrı

Amerikan C-NBC televizyonu yazar ve uzun ömür araştırmacısı Dan Buettner'in Japonya'da uzun ömürlü insanların yaşam sırrını araştırarak hazırladığı "İkigai: Uzun ve Mutlu Yaşamın Japon Sırrı" kitabındaki detayları haberleştirdi.Görüşülen yaşlıların tamamı, bir asır önce ortaya çıkan, kolları, boynu ve ayakları hareket ettirerek yapılan hafif egzersizleri içeren "Radio Taiso" egzersizlerini uyguluyor.Huzurevlerindeki yaşlılar bile günde 5 dakikalarını bu egzersizlere ayırıyor ve hatta bazıları bu egzersizleri tekerlekli sandalyede otururken yapıyor."Bir Japon atasözü şöyle der: "Sizi yüz yıl yaşatacak olan şey aktif olmaktır." Okinawalılar bunu, kendilerini hayatın anlamına derinlemesine odaklanmaya teşvik eden bir hedef anlamına gelen "ikigai"yi bulduklarında başardılar. "Ikegai" basit olarak şöyle bir cümleye çevrilebilir: "Mutluluk her zaman meşguldür.Akış durumuna girmek mevcut olmanızı, odağınızı geliştirmenizi, korku ve endişelerinizi bir kenara bırakmanızı sağlar. Mutlu insanlar çok şey başaranlar değildir; ama onlar zamanlarının çoğunu akış halinde geçirenlerdir.