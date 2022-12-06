İstediği zammı yapmayan kiracısını bıçakladı

İstanbul'da bir bankada müdür olan Erdal İ. Beylikdüzü'ndeki evini İ.G.'ye kiraladı. Erdal İ., yasal olarak hakkı olmamasına rağmen kiraya yüzde 50 zam yapmak istedi. İ.G. bunu reddedince geçtiğimiz günlerde taraflar İkitelli OSB Mahallesi'ndeki bir kafede anlaşmazlığı çözmek için bir araya geldi. Kira zammını belirlemek için başlayan konuşma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yanında getirdiği falçatayı çıkartan ev sahibi Erdal İ., kiracısı İ.G. ve İ.G.'nin arkadaşı İ.S.'yi ağır yaraladı. Kafede büyük panik yaşanırken, yapılan ihbarla kafeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri sürerken, gözaltına alınan ev sahibi ise 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.