İstek şarkı cinayeti davası başladı... Bıçaklı saldırgandan hakim karşısında pes dedirten savunma

Kadıköy'de 2 Mayıs 2023 günü 19.00 sıralarında Cihan Aymaz ile çaldığı müziği sevmediğini söyleyen Mehmet Caymaz arasında çıkan tartışmada Caymaz, çıkardığı bıçakla müzisyeni kalbinden bıçaklamış, aldığı darbeyle genç müzisyen denize düşerken bıçaklı saldırgan Cihan Aymaz'ın peşinden denize atlayıp darp etmeye devam etmişti. Hastaneye kaldırılan müzisyen hayatını kaybetmiş, yürütülen soruşturmada Mehmet Caymaz'a "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

"DENİZDEN KURTARMAK İÇİN BEN DE ATLADIM"

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi görüldü. Duruşmaya, sanık Mehmet Caymaz bulunduğu cezaevinden getirilirken müştekiler ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanık Caymaz, savunmasında "Olay günü bankta oturuyordum. Maktulden orgdan müzik çalmasını istedim. Maktul bana 'çalmıyorum, var mı bir diyeceğin' dedi. Ben de bir şey demedim 'zaten para da veriyorum' dedim. 'Sen kimsin' dedi. Tanklarla birlikte bana bağırmaya başladılar, 'sen kimsin, seni linç ederiz' dediler. Özellikle maktul ısrarla 'seni linç ederiz' dediler. Üzerime doğru gelince üzerimdeki bıçağı çıkardım, yaklaşmasın diye. Maktul üzerime atlayınca elimdeki bıçağı bir kere savurdum, o sırada maktul denize düştü, kendisini kurtarmak için pesinden atladım" dedi.

MÜZİSYEN VE ARKADAŞLARINI SUÇLADI

Savunmasında Cihan Aymaz'ın kendisini boğmaya çalıştığını ileri süren sanık, "Kafamı suya koyarak beni boğmaya çalıştı, bir yandan da yardım istiyordum, sonra da maktulü çıkardılar, ben de yardım isteyince arkadaşları olan tanıklardan birisi bıçak çekti. 'Denizden çıkarsan seni öldürürüm' dedi. Daha sonra sahil güvenlik gelerek beni çıkardı. Maktulü öldürmek istemedim. Böyle bir niyetim olsa kurtarmak için denize atlamam. Kendisini daha önceden tanımıyorum. Tanıklar da olay günü maktulle birlikte hareket eden kişilerdir, beyanlarına itibar edilmemesini talep ediyorum. Nefsi müdafaada bulundum, ailesinden özür diliyorum" diyerek beraatini istedi.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonu mahkeme, tutuklu sanık Mehmet Caymaz'ın tutukluluk halinin devamına ve sanığın cep telefonunun incelenmesine karar vererek davayı erteledi.