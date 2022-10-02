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Giriş Tarihi: 3.10.2022

İstek şarkıyı bilmeyen müzisyen öldürüldü

İstek şarkıyı bilmeyen müzisyen öldürüldü
ANKARA'NIN Çankaya ilçesi Çayyolu semtindeki bir eğlence yerine önceki gece gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener şarkıyı bilmediğini söyledi. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mekan çalışanları ile müşterilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Ancak Onur Şener, eğlence yerinin çıkışında kendisini bekleyen bu kişilerin saldırısına uğradı. 3 kişi ellerindeki cam şişelerle Şener'i darbetti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı.
Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 3 eşkıya ise gözaltına alındı. Onur Şener'in bugün ikindi namazına müteakip Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

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İstek şarkıyı bilmeyen müzisyen öldürüldü
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