’İstemeden öldürdüm’ diyen kadın ömür boyu hapis yedi

Orhangazi'de 13 ay önce Cihat Aytaç ile bir otomobile binen ve uyuşturucu satın almaya gittiği belirlenen Özlem Çetintaş, yolda kendisini taciz ettiğini söylediği Aytaç'ı İzmir Otoyolu, Orhangazi Kavşağı'ndaki dinlenme tesislerinde tabanca ile ateş ederek öldürdü. O anlar ise tesislerdeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

"SİLAH İSTEMİM DIŞINDA TEŞLENDİ" DEDİ



Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında kasten adam öldürmek suçundan dava açılan Özlem Çetintaş, daha önce yaptığı savunmasında, olay günü Cihat Aytaç ile uyuşturucu almak için İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıklarını belirtip, "Cihat, yolda yapılacak kontrolü dikkate alarak, tabancasını bana verdi. Yolculuk sırasında bana ahlaksız tekliflerde bulundu. Eteğimi kaldırdı. 14 yaşındaki kızıma çirkin sözler söyledi. Aramızda yaşanan tartışma büyüyünce dinlenme tesislerinde mola verdik. Otomobilden inerken sinirlenip, saklamam için bana verdiği tabancasıyla, ona vurmaya başladım. Bu sırada, istemim dışında ateş alan silahtan çıkan mermiler ona saplandı. Üzgünüm" dedi.

HEYET GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİP KARAR VERDİ



Görülen son ve karar davasında son sözü sorulan Özlem Çetintaş, "Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım, beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Aytaç'ı istemeyerek öldürdüğünü öne süren Çetintaş'ı, o gün kaydedilen cep telefonu görüntülerini izleyerek ve dikkate alarak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

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