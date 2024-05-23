İşten atılan işçiler için sendika devrede Genel merkez yöneticileri Tugay ile görüşecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç Soyer döneminde işe alındığı için 'personel fazlalığı' gerekçesiyle işten çıkarılan İZDOĞA ve İZENERJİ işçileri, başkanlık makamının bulunduğu Egemenlik Evi'nin önünde oturma eylemine başladı. İşçilerin eylemi devam ederken İZENERJİ işçilerinin üyesi olduğu Genel-İş Sendikası, atılan üyelerinin geri alınması için harekete geçti. Sendika genel merkez düzeyinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan randevu talep etti. Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen görüşmeden çıkacak sonuç oturma eylemi başlatan işçiler için de belirleyici olacak.



ÇÖZÜMÜ İLK MASADA ARAYACAĞIZ

İşten çıkarmalarla ilgili konuşan Genel İş Sendikası İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, çözümü ilk olarak masada arayacaklarını söyledi. Genel İş Genel Merkez Yöneticisi ve Toplu Sözleşme Daire Başkanı Faruk Saral'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan randevu talebinde bulunduğunu ifade eden Gül: "Birkaç güne kadar randevuya geri dönüş yaparlar. Sonuçta burada bir sorun var ve bu sorunun çözümünü de ilk olarak masada arayacağız. Eminim ki Cemil Başkan yoğundur ama bize de bir vakit ayırması gerekiyor. Kısa bir süre içerisinde görüşme olacağını umut ediyorum." dedi.

SIRA BANA GELECEK KORKUSU VAR

İşten atılan işçilerin haklı bir mücadele verdiğini dile getiren Başkan Gül "Yaşanan sorunun faturası işçilere-emekçilere kesilmemeli. İşveren yasal olarak kendi haklarını kullanmış olabilir ama doğru bir yöntem değil. Bu arkadaşlar kıdem tazminatlarını geride bırakmış ve kendisine yeni bir yol haritası belirlemiş. Birçok işçi arkadaşımız da umutsuz, acaba sıra bana ne zaman gelecek korkusu yaşıyor. Bu korkunun ortadan kaldırılmasını ve işçilere huzurlu bir çalışma ortamı verilmesini istiyoruz. Biz ilk günden beri işten çıkarılan işçilerle iletişim halindeyiz. Bizler de sendika olarak arada köprü vazifesi görüp, sonuna kadar yanlarında olacağız. Görüşmeden çıkan sonuca göre de direnişte olan arkadaşlarımız bundan sonraki yol haritasını belirleyecek" ifadelerini kullandı.