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Giriş Tarihi: 5.2.2023

İşten atıldı hakkı için yürüyor

Haksız yere işten çıkarıldığını söyleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanı Numan Büyükhan, Ankara’ya yürüyüş başlattı. ‘Promosyon vurgunu’ iddialarını sorunca kovulduğunu belirten Büyükhan “Hakkımızı kim gasp etti, açıklasınlar” dedi

AA
İşten atıldı hakkı için yürüyor
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ndeki işinden edilen Numan Büyükhan (43) belediye binası önünde tek kişilik eylem yaptı. 'Hak arayanların hakkını almak için geliyorum' yazılı siyah yelek giyen Büyükhan, 12 yıldır belediyede kadrosuz çalıştığını, haksız yere işten atıldığını, Ankara'ya hak aramaya gideceğini söyledi.
Büyükhan "2011'den 2023'ün ilk gününe kadar işimi özveri ve sadakatle yaptım. Ahlaksızlık, hırsızlık yapmadım, iş disiplinine aykırı davranmadım. Çorlu Belediyesi'ne bağlıyken dert, Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığımız dönem verem sahibi olduk. Hep şartların düzeleceği yönünden sözler verildi, ama olmadı" dedi.



"21 TRİLYONLUK PROMOSYON NE OLDU?"
Belediyenin işçiye hakkını vermediğini, haklarını isteyince işten atıldığını dile getiren Büyükhan şöyle konuştu:
"Ödenmek istenmeyen tediyeler, verilmeyen zamlar ve en son banka promosyonları... Banka promosyonlarında vurgun iddiaları yerel basında da yer aldı. "21 trilyon para kayıp" dendi. Ben hakkımızı istedim. Bunu yüksek sesle haykırdım. Bu haberler doğruysa bizim emeğimizi, hakkımızı kim gasp etti? Hak, hukuk, adalet diyenler, ekmeği tencerenin dibine öyle bir sürüyorlar ki ve utanmadan bir de helallik istiyorlar, zehir zıkkım haram olsun. Bu haberleri, sözde halkçı bir belediyede çalıştığım için okurken utandım. Üzerine gittim ve kendilerine yakışanı yaptılar. Beni işimden kovdular ama ben daha son sözümü söylemedim."
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise hak arayan işçiye mahkeme yolu gösterip "Eğer haksızlık olduğunu iddia ediyorsa yasalar açık, mahkemeler orada, tüm yasal haklarını kullanabilir" yanıtını verdi.

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İşten atıldı hakkı için yürüyor
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