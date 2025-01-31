İşten çıkarılan işçiler geri alınmazsa 3 Şubat Pazartesi direniş başlayacak!

1 Nolu Şube Başkanı Engin Topal, ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 236 otobüsün ve şoförlerin İZOLAŞ'ın bünyesine geçirilmesine tepki göstererek, "ESHOT Genel Müdürlüğü kamu kuruluşu, İZULAŞ belediyemizin şirketidir. Zarar ettiği söyleniyor, paranın olmadığını biz de biliyoruz. Bir çelişki var, para yok denilen yere aktarılmaya çalışılan 236 otobüsün, İZOLAŞ'ın zararını nasıl karşılayacağız? Otobüsler kar etme amacıyla mı var? Burada kazanılmayan o paranın İZULAŞ şirketinde nasıl kazanılacağını biz hala çözemedik. İzmir'de özelleştirmenin önünü açıyorlar. Bunun için İZTAŞIT denilen bir şirket kurdular, İZTAŞIT bugün kent merkezinde dolaşıyor. 85 yıllık ESHOT'u özelleştirmeye mi çalışıyorsunuz! Böyle bir şey varsa açıklayın. Bu otobüs ve şoförleri İZOLAŞ'a aktararak, İZENERJİ'den 100 kişiyi işten çıkarmakla İZBB'nin bütçesi düzelecekse, 23 bin kişiyiz hepimizi işten çıkarın. Siz de rahat edin biz de rahat edelim" dedi.

PAZARTESİ GÜNÜ MÜCADELEYE BAŞLIYORUZ

2 Numaralı Şube Başkanı Ercan Gül, "7-8 Ocak İzBB işçileri olarak eylem gerçekleştirdik. Bunun ardından Büyükşehir'in haksız uygulamalıyla karşılaştık. Onurlu mücadelemizden geri adım atmayacağız. Belediye yönetimi, ESHOT 236 adet otobüsü örgütlü olmadığımız İZOLAŞ'a devretmeye başladı. Eyleme katılanlara disiplin süreci başlattı. 148 İşçi belirsiz süreli ücretsiz izne çıkartıldı. Sosyal demokrat belediyeye yakışmayan tutum sendikamız tarafından da kabul edilemez. Hep birlikte iktidara karşı mücadele verelim ancak işçilere dokunmayın. Ücretsiz işçiler işine geri dönmezse 3 Şubat günü direnişimize başlayacağız. Eğer otobüslerin devri durdurulmazsa Pazartesi günü mücadelemize başlayacağız" diye konuştu.

1 NİSAN'DAN SONRA NEDEN 1000 KİŞİ İŞE ALINDI?

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Biz kazanacağız, inanın biz kazanacağız. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Biz DGM'lerin kapısına kilit vuran bir örgütüz, işçi sınıfının yanında aslanlar gibi duran bir örgütüz. Biz 22 bin çalışanız, bu işçilere para ödemeyecek kadar küçüldüyseniz biz kendi aylıklarımızdan keseriz. Sadece İZENERJİ'ye bin 300 kişi 1 Nisan'dan sonra başladı, neden o kadar kötü durumdaysanız bin kişiyi işe aldınız?" diye sordu.