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Giriş Tarihi: 4.7.2022 17:42 Son Güncelleme: 4.7.2022 18:34

İşten çıkarılan öfkeli adam cinnet getirdi! İşyerlerini ve arabaları parçaladı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İşten çıkarılan öfkeli adam cinnet getirdi! İşyerlerini ve arabaları parçaladı

Kağıthane'de tekstil firmasından çıkarılmasına sinirlenen Adem Karaçimen isimli şahıs çalıştığı mağazanın da bulunduğu 3 işyerinin vitrin camı ile park halindeki 2 aracın camlarını çekişle kırdı.

Çekiçli saldırı olayı Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Turan Sokak'ta saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Sabah saatlerinde işyerlerine gelenler, sokaktaki 3 işyeri ve park halindeki 2 aracın camlarının kırılmış olduğunu gördü.

İş yerleri ile araçların kurşunlandığını düşünen sokak sakinleri, durumu polise bildirdi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede saldırının çekiçle gerçekleştirildiği tespit edildi.

Çevrede yapılan aramalar sonucunda, saldırıda kullanılan çekiç kaldırım kenarında bulundu. Öte yandan ekipler, mahalledeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceledi ve iş yerlerindeki yetkililerin bilgisine başvurdu. İncelemeler sonucunda çekiçli saldırıyı, çalıştığı kadın iççamaşırı firmasından bir süre önce çıkarılan Adem Karaçimen (56) adlı kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Karaçimen, evinde yakalanarak gözaltına alındı.

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İşten çıkarılan öfkeli adam cinnet getirdi! İşyerlerini ve arabaları parçaladı
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