CHP’li belediyenin İşten çıkardığı işçi adalet yürüyüşüne başladı

CHP'li Tekirdağ Belediyesi tarafından haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden Numan Büyükhan, sesini duyurmak için Ankara'ya yürümeye karar verdi. 4 Şubat 2023 tarihinde Tekirdağ'dan yola çıkan ve depremler nedeniyle yürüyüşüne ara veren Büyükhan, "Bizler sadece 'bize hakkımızı verin' diyoruz, başka bir şey söylemiyoruz" dedi.

Tekirdağ Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak görev yaparken işten çıkarılan Büyükhan "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünden Ankara CHP Genel Merkezi önüne adalet yürüyüşü yapıyorum. İşimden kovuldum, aşımdan kovuldum, adaletsizliğe uğradım. İşten atılma sebebim olarak 2022 yılında aldığım raporlar. 40 günden fazla olduğu için benden yeterli performansı alamadıkları için işten çıkarıldığımı söylediler. Bu raporların 45 günü apandisit ameliyatı, eşim ve kızımdan dolayı pandemi nedeniyle karantinada kaldım" dedi.

RAPORLAR İŞİN BAHANESİ

Aldığı raporların bahane edildiğini ileri süren Numan Büyükhan "Aslında işin bahanesiydi. İşten atılmamın sebebi aldığım raporlar değil. 2016 yılında bizim sigortamız gasp edildi. 3 günlük sigortamız gasp edilmeye çalışıldı. Tekirdağ Belediyesi, büyükşehir belediyesi olduktan sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin ulaştırma birimine geçtik. O dönem sendikaya üye olduk. Sendikaya üye olunca bize kapıyı gösterdiler. Biz Öz Taşıma İş Sendikası'na üye olduk. Bu sendika iktidara yakın bir sendika olarak gösterildiği için belediye masaya oturmadı. Belediye bizi sömürmeye devam ettiler" ifadelerini kullandı.

KREDİ ÇEKEREK GEÇİNMEK ZORUNDA KALDIK

Maaşlarının düzenli olmadığını söyleyen Büyükhan "2019 yılı yerel seçimlerinde bizlerin oyunu almak için bize güzel bir zam yaptılar. O dönem asgari ücret 1900 ya da 2 bin liraydı. Bize toplamda 3 bin 200 lira maaş verdiler. İlk adam gibi maaşımız o oldu. 2019 yılından bize yüzde 1, yüzde 12 ve yüzde 5'lik zamlar verildi. Asgari ücret 5 bin 500 lirayken bizim maaşımız 6 bin 200 lirada kaldı. Enflasyona ezildik. Sadece ben değil binlerce arkadaşım bankalardan kredi çekmek zorunda kaldılar. Şimdi ülkenin yönetimine talip bir CHP var. İşçi kardeşimiz diyor, emekçi kardeşimiz diyor. Gençler geleceğimiz diyor. Gençleri geleceği olarak gören bir partiye ben şu soruyu soruyorum. Geleceğin gençleri ebeveynlerinin eline bakmak zorunda. Bunların enflasyonun altında kalmalarına neden göz yumdular?" dedi.

BANKA PROMOSYONLARIMIZI TAM VERMEDİLER

Banka promosyonları konusunda da haksızlığa uğradıklarını söyleyen Büyükhan "2022 yılı Kasım ayında masaya oturdular. Maşlarımız 9 bin 500 liraya çıkarıldı. Sözleşmeler imzalandı. 2022 yılı banka promosyonları 6 bin 400 lirayken bize 2 bin 400 lira yatırdılar. Orada baş kaldırdım. En son 2023 yılı banka promosyonları için 8 bin 500 lira alacağız dendi benim sigortalarım yandı. Emekli olan büyüklerimizin aldığı maaşlar karşılığında aldığı promosyonlara bakın. Bugün bin kişi üzerinde çalışanı olan bir CHP'li belediye. Maaşlarımız 2023 yılı sonrası 14 bin lira oldu. Benim maaşım 14 bin lirayken bize neden 8 bin 500 lira reva görülüyor. Banka promosyonlarında 21 trilyon lira para kayıp dendi. 2023 yılında kişi başı ödenmesi gereken paralar nerede? Bizim almamız gereken 28 bin liraysa bunun 8 bin lirası bizdeyse 20 bin lirası nerede. Ben adalet yürüyüşüne 4 Şubat'ta başladım. Ancak deprem nedeniyle adalet yürüyüşümü bitirip yardım TIR'larıyla Elbistan'a gittim. 1 hafta kaldım ve işlerimi bitirip yeniden yürüyüşe başladım" şeklinde konuştu.