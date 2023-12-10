İşten çıkarıldığı şirketin aracını kundakladı

İStanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde 2 kişi, geçen pazartesi akşamı park halindeki servis aracının üzerine benzin dökerek kundakladı. Polis olay yerine ticari taksiyle geldiği belirlenen kişilerden birinin isminin K.Ö. diğerininse M.Ö. olduğunu tespit etti. Taksicilik yapan K.Ö.'nün kundakladığı servis aracının sahibi olan şirkette 5 yıl önce çalıştığı, anlaşmazlık yaşadığı için işten çıkarıldığı öğrenildi. Şüpheliler yasal işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. K.Ö. tutuklanırken M.Ö. ise "adli kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.