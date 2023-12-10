Haberler Yaşam Haberleri İşten çıkarıldığı şirketin aracını kundakladı
Giriş Tarihi: 10.12.2023

İşten çıkarıldığı şirketin aracını kundakladı

Emir SOMER Emir SOMER
İşten çıkarıldığı şirketin aracını kundakladı
İStanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde 2 kişi, geçen pazartesi akşamı park halindeki servis aracının üzerine benzin dökerek kundakladı. Polis olay yerine ticari taksiyle geldiği belirlenen kişilerden birinin isminin K.Ö. diğerininse M.Ö. olduğunu tespit etti. Taksicilik yapan K.Ö.'nün kundakladığı servis aracının sahibi olan şirkette 5 yıl önce çalıştığı, anlaşmazlık yaşadığı için işten çıkarıldığı öğrenildi. Şüpheliler yasal işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. K.Ö. tutuklanırken M.Ö. ise "adli kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'dan başıboş köpek sorunu mesajı: Mutlaka çözüme kavuşturacağız!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Dünya bu haberi konuşuyor: Sunak ve Rutte sosyal medyanın diline düştü
Başkan Erdoğan: Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil…
Dışişleri Bakanı Fidan: ABD Gazze konusunda artık yalnız kaldı
Londra'da Gazze için on binlerce kişi toplandı! ABD'nin ateşkes vetosuna protesto
ABD’li emekli Generalden Türkiye çağrısı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
BUCM
Borsa yeni yıl rallisi yapacak mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
İşten çıkarıldığı şirketin aracını kundakladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA