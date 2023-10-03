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Giriş Tarihi: 3.10.2023 10:52

İşten çıkarılmasına yol açtığını düşündüğü arkadaşının motosikletini yakarak kundakladı

İstanbul’da işten çıkarılmasına yol açtığını düşündüğü yakın arkadaşının motosikletini yakarak kundaklayan bir kişi, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
İşten çıkarılmasına yol açtığını düşündüğü arkadaşının motosikletini yakarak kundakladı

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 28 Eylül Perşembe gecesi saat 03.20 sıralarında Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı olan Kavaklı Mahallesi'nde park halinde bulunan bir motosikletin kundaklanarak yakılması üzerine detaylı bir inceleme başlattı. Yanan motosiklet ve yangın sonucu hasar gören bir binanın dış cephesi olay yerine gelen İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyen ve titiz bir saha çalışması yapan Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki ayrı motosikletle olay yerine gelen, yanıcı maddeyi C.E. isimli kişiye ait olan motosikletin üzerine dökerek ateşe veren ve kaçan iki suç ortağının açık kimliklerini kısa süre içerisinde tespit etti. M.A. ve E.K., Avcılar İlçesi Marmara Caddesi üzerinde Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. M.A. ile motosiklet sahibi C.E.'nin uzun süredir arkadaş oldukları ve aynı iş yerinde çalıştıkları, M.A.'nın işten çıkarıldığı ve buna C.E.'nin sebep olduğunu düşündüğü ve olayı, aralarının bozulmasına yol açan bu sebepten ötürü gerçekleştirdiği tespit edildi. Yanıcı maddeyi motosiklete döktüğü ve ateşe verdiği saptanan ve "Mala Zarar Verme" ve "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Düşürme" suçlarından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suç ortağı E.K. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İşten çıkarılmasına yol açtığını düşündüğü arkadaşının motosikletini yakarak kundakladı
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