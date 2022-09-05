İşten çıkarma bir aileyi perişan etti

Otomotiv parçaları üreten Kocaeli'ndeki Arpek fabrikada 6 yıldır çalışan Kani Yılmaz'a (36), iddiaya göre kendisiyle aynı bölümde çalışan başka bir işçi sürekli hakaret ve küfür etmeye başladı. Hakaretlere dayanamayan Yılmaz, annesine küfür ettiği ileri sürülen şahsa tokat attı. Bunun ardından Yılmaz ve diğer şahsın işine son verildi. Tokat attığı için işten çıkarılan Yılmaz, 6 yıldır çalıştığı için hakkı olan tazminatından da oldu. Epilepsi hastası olduğu için hiçbir yerde iş bulamadığını söyleyen Yılmaz, şimdi tazminatını alabilmek için mücadele veriyor. Eşi ve biri 3 buçuk diğeri 7 yaşında olan iki çocuğuyla her gün fabrikanın önüne gelen Yılmaz, burada tek başına eylem yapıyor. Dikkat çekebilmek için aracına pankartlar asan Yılmaz, sesini duyurabilmek için de sloganlar atıyor.