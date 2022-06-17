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Giriş Tarihi: 17.6.2022 00:12

İşten çıkıp eve geldi, kocasını kanlar içinde buldu

DHA
İşten çıkıp eve geldi, kocasını kanlar içinde buldu

Konya'da, işten çıkıp eve gelen Hatice Kuyucak (65), eşi emekli Abdullah Kuyucak'ı (75) banyoda öldürülmüş halde buldu. Kuyucak'ın, sırt ve boynundan bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi

Olay, saat 20.00 sıralarında Meram ilçesi Hadimi Mahallesi Halkabegus Sokak'ta meydana geldi. Belediyede park ve bahçeler biriminde işçi olarak çalışan Hatice Kuyucak, akşam eve geldiğinde eşi Abdullah Kuyucak'ı banyoda giyinik vaziyette hareketsiz halde buldu.

Hatice Kuyucak, komşularından yardım istedi. Eve gelen komşuları Kuyucak'ın kanlar içinde olduğu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekiplerce yapılan incelemede Kuyucak'ın boynundan ve sırtından bıçaklanarak öldürüldü tespit edildi. Kuyucak'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, Kuyucak'ı bıçaklayarak öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan çalışma sürdürülüyor.

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İşten çıkıp eve geldi, kocasını kanlar içinde buldu
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