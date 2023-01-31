İşten eve döndü katil oldu

Adana'da 15 yaşındaki E.A., çalıştığı kebapçıdan çıkıp gece yarısı eve gittiğinde; evin giriş kapısının açık olduğunu fark etti. E.A., içeri girdiğinde koridorda 32 yaşındaki Mehmet Ali Karaalp ile karşılaştı. Karaalp paniğe kapılıp kaçarken, E.A. da onu mutfaktan aldığı bıçakla kovaladı. Karaalp'i sokakta yakalayıp göğsünden bıçaklayan E.A. kaçıp izini kaybettirdi. Hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Karaalp hayatını kaybetti; saklandığı adreste kısa sürede yakalanan E.A.; "Onu evde görünce aileme zarar verip, hırsızlık yaptığını sandım. Peşinden koştum, çıkan arbedede de bıçakladım" dedi; tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KORİDORDA KARŞILAŞTILAR

Olay, 23 Ocak'ta merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; mahalledeki bir kebapçıda çalışan Irak uyruklu E.A., işten çıkıp gece yarısı eve gittiğinde; evlerinin giriş kapısının açık olduğunu fark etti. İçeri giren E.A., koridorda Mehmet Ali Karaalp ile karşılaştı. İkili arasında yaşanan arbedenin ardından Karaalp, koşarak dışarı çıkarken, E.A. da mutfaktan kaptığı bıçağı eline alıp, Karaalp'ın peşine düştü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Bir süre şüpheliyi kovalayıp, sonrasında onu yakalayan E.A., Mehmet Ali Karaalp'ı bıçakla saldırıp, onu göğsünden bıçakladı. Karaalp, kanlar içinde yerde kalırken, E.A. da kaçıp izini kaybettirdi. Onu göre mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Karaalp, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Çukurova Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis de saldırganın peşine düştü.

ANNESİ AÇIK UNUTMUŞ

Bölgedeki güvenlik kameralarından iz süren polis, katil zanlısının önce kimliğini tespit etti; sonra da E.A.'yı evine düzenlediği şok baskında yakaladı. Yürütülen soruşturmada da E.A.'nın annesinin akşam kapıyı açık unuttuğu; Mehmet Ali Karaalp'in de buradan içeriye girdikten bir süre sonra eve gelen E.A. ile karşılaştıkları ortaya çıktı. E.A. da ifadesinde; "Onu evde görünce aileme zarar verip, hırsızlık yaptığını sandım. Peşinden koşup bıçakladım" dedi. Adliyeye sevk edilen E.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi; Karaalp de toprağa verildi.