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Giriş Tarihi: 19.3.2022 09:45

İşten gelince eşimi pencerede asılı buldum dedi gözaltına alındı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İşten gelince eşimi pencerede asılı buldum dedi gözaltına alındı

İstanbul Zeytinburnu’nda 28 yaşındaki Sümeyye Akdar imam nikahlı eşi ile birlikte kaldığı odanın penceresine iple asılı halde bulundu. Yanaklarında tırnak izi olan ceset adli tıp kurumuna kaldırıldı. Boynunda boğuşma izi olan kocası Refik İ. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli koca adliyeye sevk edildi.

Zeytinburnu Merkezefendi mahallesinde 17 Mart günü akşam saat 20:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bangladeş uyruklu Sümeyye Akdar ve imam nikahlı eşi Refik İ. başka Bangladeşlilerinde yaşadığı bir evin odasında kalıyorlardı. İddiaya göre akşam eşi ile tartışma yaşayan Refik İ. sabah onu odada bırakıp işe gitti. İş dönüşü eve geldiğinde kapıyı çaldı ancak eşi açmayınca kapıyı kırıp içeri girdi. Eşi Sümeyye Akdar'ın cesedini pencerede iple boğazından asılı halde buldu.

YANAĞINDA TIRNAK İZLERİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kapının kırık olduğunu ancak kilit kısmının açık olduğunu belirledi. Ceset üzerinde yapılan incelemelerde yanağında tırnak izlerinin olduğu tespit edildi. Boynunda tırnak izleri olan imam nikahlı kocası Refik İ. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

"PENCEREDE ASILI BULDUM"

Şüpheli koca Refi İ. emniyetteki ifadesinde,; "Bu evin bir odasında imam nikahlı eşim ile kalıyorduk. 16 Mart akşamı bir tartışma yaşadık. Ben sabah 08:00 gibi o uyurken evden ayrılıp işe gittim. Akşam tekrar döndüğümde, odanın kapısının kilitli olduğunu gördüm. Kapıyı kırarak açıp içeri girdim. Eşimi pencerede asılı şekilde buldum" dediği öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Kasten Öldürme suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli Refik İ. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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İşten gelince eşimi pencerede asılı buldum dedi gözaltına alındı
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