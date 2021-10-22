İstihare Duası Okunuşu - İstihare Duasının Arapça Yazılışı, Türkçe Meali ve Faziletleri

İstihare Duası pek çok kişinin İstihare namazıyla birlikte okuyarak Allah'a el açtığı bir duadır. Sözlükte "hayırlı olanı isteme" anlamına gelen İstihare kelimesinden ismini alan bu dua, Allah katında hayırlı olanı dilemek için okunmaktadır. İşte İstihare Duası okunuşu, Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve fazileti! Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) okunmasını tavsiye ettiği istihare namazı duası ve istihare namazı nasıl kılınır sorusunun ayrıntıları aşağıda yer alıyor.

İSTİHARE NEDİR?

İstihare, hayırlı olanı istemek anlamını taşır. Allah (C.C) katında hayırlı olanı dilemek için kılınan nafile namaz ve edilen duadır. Bir iş veya davranışta insanların kendileri için hayırlı sonuçlar doğup doğmayacağını öğrenme şeklidir. İstihare namazı ile ilgili hadis kaynaklarında da çeşitli bilgiler yer alır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) tavsiye ettiği istihare duası ve diğer ayrıntılar şöyle;

İSTİHARE DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Allahumme innî estehîru-ke bi-ilmike ve estakdiruke bi-kudratike ve es'eluke min-fadlike'l-azîm. Fe-inneke takdiru velâ akdiru ve ta'lemu velâ a'lemu ve ente al-lâmu'l-ğuyub. Allahumme in kunte ta'lemu en-ne hâza'l-emra hayrun lî fî-dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fakdurhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte ta'lemu enne hâzâ'l-emre şerrun lî fi dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fasrifhu annî vasrifnî anhu vakdur liye'l-hayra haysu kâne summe ardınî bih.

İSTİHARE DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Allah'ım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlı kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise acizim; Sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü Sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allah'ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, hayatım, dünyam ve ahiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! Eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve ahiretim bakımından kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır, nerede ise, onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle!

(Buhârî, Teheccüd, 25; Da'avât: 48; Tirmizî, Salât, 237)

İSTİHARE NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKÂT?

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için İstihâre Namazı kılmaya" söyleyerek niyet edilir. "Allahu Ekber" dedikten sonra namaza başlanır. Subhaneke okunur. Euzü-besmele çekilir. Fatiha Suresi okunur. Kafirun Suresi Okunur Rüku'ya gidilir. Secde'ye gidilir. Doğrulduktan sonra tekrar Secde'ye gidilir.

2. Rekât

Ayağa kalkılır ve kıyama durulur. Besmele çekilir. Fatiha Suresi okunur. İhlas Suresi okunur. Rüku'ya gidilir. Secde'ye gidilir. Doğrulduktan sonra tekrar Secde'ye gidilir. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam verilir.

İstihare Duası Nasıl Okunur?

İstihare duası için öncelikle abdest alınmalı ve iki rekatlık İstihare namazı kılınmalıdır. Namazın ardından eller semaya açılarak İstihare duası okunur. Ancak bu işlem geleceği görmek için değil, bir işin kişiye hayırlı mı hayırsız mı olduğunu öğrenmek için yapılır. Kişi hayırsız yollardaysa ya da Allah yolundan uzak bir eylem içindeyse bu duayı okuması uygun olmaz.

İstihare Duası Ne Zaman Okunur?

İstihare duasının namaz esnasında okunduğu düşünülmektedir ancak bu dua namaz okunan dualar arasında yer almamaktadır. İstihare duası, namazın ardından okunan bir duadır. Bu dua her zaman iki rekat İstihare namazının ardından okunmalıdır. Namaz kılmadan da dua okunabilir fakat daha hayırlı olan namazın ardından duayı okumaktır.

İstihare Duası Ne İçin Okunur?

Bu dua iş için, evlilik için, kişinin kendisiyle ilgili merak ettiklerinin yanıtı için, bir niyet ve dilek için okunabilir. Bir kişi yapmayı planladığı bir işin kendisi için hayırlı olup olmadığını merak ettiğinde bu duayı okuyabilir. Aynı şekilde evleneceği kişinin ya da görüştüğü kişinin kendisi için hayırlı olup olmadığını öğrenmek isteyenler de bu dua ile Yüce Allah'a sığınmalıdır.