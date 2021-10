İstihare Namazı Duası Okunuşu - İstihareye Yatmak Nedir Ve Namazı Nasıl Kılınır?

İstihareye yatmak için öncelikle istihare namazı duası hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir. İstihareye nasıl yatılır ve istihare namazı nasıl kılınır sorularına verdiğimiz cevaplar üzerinden istihareye yatarak bir durumun sizin için hayırlı mı, hayırsız mı olduğuna dair bir işaret alabilirsiniz. Kadınlar ve erkekler için ayrıca araştırılan istihare namazı duası ile istihareye yatmak ile ilgili en geniş bilgiler aşağıda yer alıyor. Peki, istihare namazı duası nasıl yapılır? İstihare namazı nasıl kılınır ve istihareye nasıl yatılır? İşte, istihare duası Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı

İstihareye Yatmak Nedir?

İstihare, kelime olarak hayırlı olanı dilemek anlamına gelir. Allah (C.C) katında namaz kılıp dua ederek istihareye yatılır. Özel hayatınızda bir iş ya da durum hakkında kendileri için hayırlı sonuçlar alıp alamayacağı hakkında bilgiler alınır. İstihareye yatmak dinimizde önemli bir yere sahip olup hadis kaynaklarında da konu hakkında pek çok bilgi yer almıştır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) tavsiye ettiği istihare namazı duası ve diğer ayrıntılar şöyle;

İstihare Nasıl Yapılır?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) sıkça yaptığı istiharenin dinimizdeki yeri de önemlidir. İstihareye ilk kez yatmak isteyenler istihare nasıl yapılır sorusuna en ayrıntılı cevabı buradan alabilecekler.

- Öncelikle şu bilinmelidir ki istihare başkasına yaptırılamaz. Yapılacak her iş için istihareye yatmak sünnettir ve çok hayırlıdır.

- İstihare namazı kılınır ve duası yapılır. İhtiyaç olmaması halinde konuşulmadan abdestli olarak kıbleye dönüp yatılmalıdır.

- Rüya görseniz de görmeseniz de 7 gün boyunca istihareye devam edilir.

- Rüyada beyaz veya yeşil renk görmek hayra, siyah veya kırmızı renk görmek ise şerre alamet edilir.

- Eğer rüyada bir şey görülmezse uyandıktan sonraki hissiyatınıza bırakılır.

İstihare Namazı Duası Arapça Okunuşu

Allahumme innî estehîru-ke bi-ilmike ve estakdiruke bi-kudratike ve es'eluke min-fadlike'l-azîm.

Fe-inneke takdiru velâ akdiru ve ta'lemu velâ a'lemu ve ente al-lâmu'l-ğuyub.

Allahumme in kunte ta'lemu en-ne hâza'l-emra hayrun lî fî-dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fakdurhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh.

Ve in kunte ta'lemu enne hâzâ'l-emre şerrun lî fi dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fasrifhu annî vasrifnî anhu vakdur liye'l-hayra haysu kâne summe ardınî bih.

İstihare Namazı Duası Türkçe Anlamı

Allah'ım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlı kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise acizim; Sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü Sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allah'ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, hayatım, dünyam ve ahiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! Eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve ahiretim bakımından kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır, nerede ise, onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle!

(Buhârî, Teheccüd, 25; Da'avât: 48; Tirmizî, Salât, 237)

İstihare Namazı Nasıl Kılınır?

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için İstihâre Namazı kılmaya" söyleyerek niyet edilir.

"Allahu Ekber" dedikten sonra namaza başlanır.

Subhaneke okunur.

Euzü-besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

Kafirun Suresi Okunur

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gidilir. Doğrulduktan sonra tekrar Secde'ye gidilir.

2. Rekât

Ayağa kalkılır ve kıyama durulur.

Besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

İhlas Suresi okunur.

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gidilir. Doğrulduktan sonra tekrar Secde'ye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam verilir.

Hangi Durumlarda İstihare Yapılır?

İstihare birçok durumda yapılabilmektedir. Genel olarak istihareye yatılmasını gerektiren nedenlerden başlıca olanları şöyle;

1. Evlilik kararı almak üzereyken;

2. Ev alırken,

3. Yeni bir iş yeri açarken;

4. Bir işe başlarken,

5. Kötü bir uğraştan kurtulmak için,