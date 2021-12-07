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Giriş Tarihi: 7.12.2021 11:16 Son Güncelleme: 7.12.2021 11:25

İstihbarat Trabzon’dan operasyon Sivas’tan

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
İstihbarat Trabzon’dan operasyon Sivas’tan

Trabzon’da polis ekiplerinin yaptığı risk analiz çalışmasıyla Trabzon ve Sivas’ta kaçak silah sevkiyatı önlendi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün yapılan risk analizi çalışmalarında Erzincan-Sivas karayolunda öncü ve artçı şekilde seyir halindeki 2 aracın narkotik madde ve silah kaçakçılığı yaptığı tespit etti.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri Sivas Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek, araçların alınması sağladı. Araçta yapılan aramada 40 tane ruhsatsız tabanca, 42 adet şarjör ve 475 adet mermi yakalanırken, polis ekipleri tarafından genişletilen çalışmalarda Sivas'ta gözaltına alınan şahıslarla bağlantılı olduğu tespit edilen A.R.Y. isimli kişiye yönelik Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Kalkınma mahallesinde dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. A.R.Y. isimli kişinin aracını durduran polis ekipleri araçta yaptığı aramada bagaj içerisine ve kolilere saklanmış şekilde 5 tane 9 mm çapında ruhsatsız tabanca yakaladı.

Trabzon ve Sivas'ta yapılan iki ayrı operasyonda 3 araç içerisinde toplam 45 adet ruhsat tabanca ele geçirilirken, şahısların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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İstihbarat Trabzon’dan operasyon Sivas’tan
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